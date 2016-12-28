الحرة نيوز –

توفي المواطن الذي اقدم على قتل زوجته وابنه وابنته في منطقة الطيبة باربد قبل فترة من الوقت ، بحسب مصدر امني .

واشار المصدر انه اسعف الى المستشفى على اثر اصابته بجلطة دماغية مفاجئة ، الثلاثاء ، ولكنه فارق الحياة .

ويشار ان المتوفي كان موقوف في سجن الجويدة حيث أسند الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى له جناية القتل العمد مكررة ثلاث مرات .

وكان المتهم أقدم على جريمته فجر يوم زفاف ابنته المغدورة التي كان مقررا إجراء مراسم الزفاف لها ، واطلق القاتل الخمسيني النار من مسدسه باتجاه زوجته وابنه وابنته حيث فارقوا الحياة على الفور فيما لاذت ابنته البالغة 14 عاما بالفرار على اثر ارتكاب والدها الجريمة.

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