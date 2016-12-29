الحرة نيوز –

دعا تنظيم تابعة لداعش أنصار التنظيم الإرهابي على تنفيذ هجمات على أهداف مثل الأسواق والمستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد وطالبت المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين. حسب ما أوردت رويترز.

جاء التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا هذا الشهر. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

ونشرت “قناة ناشر” الإخبارية التي تدعم داعش الرسالة على الإنترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة وسكاكين وسانتا كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم الإرهابي في أوروبا، “إن الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف”.

وقالت إنه ستبدل “ألعابهم” النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل.