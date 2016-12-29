الحرة نيوز-

اصيبت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وطفلتها اثر سقوطهما اليوم الخميس في بئر ما بعمق 6 أمتار على مدخل بناية قديمة الواقع في شارع 36 بمحافظة الزرقاء .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وحالتهم العامة متوسطة .