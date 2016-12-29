أخـر الأخـبـار سقوط امرأة وطفلتها في بئر ماء بالزرقاء ديسمبر 29, 2016 12:26 PM 10 0 الحرة نيوز- اصيبت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وطفلتها اثر سقوطهما اليوم الخميس في بئر ما بعمق 6 أمتار على مدخل بناية قديمة الواقع في شارع 36 بمحافظة الزرقاء . وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وحالتهم العامة متوسطة . مرتبط مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب أخـر الأخـبـار ماهو سر زيارة الأمير خالد الى اقطاب الأمن الأردني اليوم ؟ أخـر الأخـبـار عاجل ..اتفاق على وقف شامل للأعمال القتالية في سوريا أخـر الأخـبـار عام 2016 : الاردنيون يتحدون الارهاب أخـر الأخـبـار 7ر12 مليون فلسطينيي في العالم أخـر الأخـبـار تعرف على الارهابي الجزائري الذي قتل في الشوبك .. صورة اترك تعليق إلغاء الرد أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني. آخر الأخبار ماهو سر زيارة الأمير خالد الى اقطاب الأمن الأردني اليوم ؟ أخـر الأخـبـار ديسمبر 29, 2016 الأردن يستلم من مصر مطلوب لاصداره شيكات بقيمة (860,000) دينار أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 29, 2016 مدير الامن العام يستقبل السفير السعودي أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 29, 2016 عاجل ..اتفاق على وقف شامل للأعمال القتالية في سوريا أخـر الأخـبـار ديسمبر 29, 2016 تغريم نادي الوحدات ألف دينار أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 29, 2016 الأكثر مشاهدة تنقلات بين كبار ضباط الامن العام – أسماء أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 26, 2016 منخفض قبرصي بطريقة الى الأردن أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 27, 2016 تفاصيل المنخفض والهطولات الثلجية أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 24, 2016 هبوط طائره ( هليكوبتر ) إضطرارياً في جرش رصـد الـحـرة ديسمبر 26, 2016 الأرصاد : فرصة لتساقط الثلوج مساء الإثنين أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 24, 2016 القمة العربية ستعقد يوم 29 / 3 في البحر الميت أخـبـار مـحـلـيـة ديسمبر 28, 2016 الطقس في عمّان Amman haze 10.5 ° C 11 ° 10 ° 50% 2.1kmh 20% الجمعة 10 ° السبت 10 ° الأحد 10 ° الأثنين 10 ° الثلاثاء 10 °