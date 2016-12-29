شهدت سنة 2016 الكثير من الأحداث المحورية كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة، واستقالة أو إقالة عدد من زعماء العالم.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي تصدرت المشهد العالمي خلال 2016:

اقتحام السفارة السعودية بطهران

في 3 يناير (كانون الثاني) اندلعت أعمال شغب في إيران احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي المتطرف نمر النمر، صاحبها اقتحام المحتجين السفارة السعودية ونهبها وتهديد حياة العاملين فيها، مما أسفر عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقطعت السعودية جميع علاقاتها مع إيران، وتبعتها البحرين والسودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر، بينما خفضت الإمارات العربية المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في إيران إلى قائم بالأعمال، واستدعت كل من الأردن وقطر والكويت السفراء الإيرانيين لديهم للاحتجاج على الحادث.

وثائق بنما

سربت وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً، وكشفت الوثائق أن الشركة تقدم خدمات حول التهرب الضريبي لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.

عمدة لندن

في 7 مايو (أيار) أصبح صادق خان البريطاني من أصل باكستاني أول مسلم يتولى منصب عمدة لندن.

إقالة ديلما روسيف

في 12 مايو (أيار)، صوت البرلمان البرازيلي بالأغلبية على عزل رئيسة الجمهورية ديلما روسيف عن منصبها بعد اتهامها بالفساد، وتولى نائبها من أصل لبناني ميشال تامر مهام الرئاسة.

تحطم طائرة مصر للطيران

19 مايو (أيار) أعلنت القاهرة تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.

بريكست

23 يونيو (حزيران)، اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أسفر عن استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قاد معسكر البقاء في الاتحاد، واستلام تيريزا ماي المنصب.

انقلاب تركيا

15 يوليو (تموز) فشلت محاولة للانقلاب العسكري على الرئيس رجب طيب أردوغان، وأسفرت المحاولة عن عزل واعتقال مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد، وتضيق الخناق على حرية الصحافية، وتعثر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

قانون جاستا

في 28 سبتمبر (أيلول)، أقر الكونغرس الأمريكي قانون ‘جاستا’ وهو قانون يضيق مفهوم الحصانة السياسية عبر السماح بمقاضاة دول، وسيسمح القانون لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بمقاضاة مسؤولين سعوديين على الأضرار التي لحقت بهم، رغم تأكيد واشنطن عدم تورط السعودية بالهجوم.

معركة الموصل

16 أكتوبر (تشرين الأول) انطلقت معركة الموصل لاستعادة المدينة وضواحيها من تنظيم داعش، بالتنسيق بين قوات الجيش العراقي والبشمركة والتحالف الدولي.

نوبل لبوب ديلان

13 أكتوبر (تشرين الأول) حصل المغني الأمريكي المخضرم بوب ديلان على جائزة نوبل للأدب، لإسهاماته الشعرية وأثرها في الأغنية الأمريكية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية، خاصة أنها المرة الأولى التي تمنح لمؤلف أغاني وموسيقي.

تنصيب رئيس للبنان

في 31 أكتوبر (تشرين الأول) انتخب النواب اللبنانيون العماد ميشيل عون رئيساً للجمهورية، ليكون بذلك الرئيس الـ13، وينهي سنتين ونصف من الشغور الرئاسي.

انتخاب ترامب

في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) انتخب الأمريكيون الملياردير الشعبوي دونالد ترامب لمنصب الرئيس الـ45 للبلاد، مما أثار احتجاجات واسعة في مختلف الولايات المتحدة، وجدلاً كبيراً عالمياً نظراً لآراء الملياردير المثيرة للجدل.

استقالة رينزي

في 5 ديسمبر (كانون الأول)، استقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي عقب الرفض الشعبي لخططه في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري.

سحب الثقة من رئيسة كوريا الجنوبية

في 9 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن عن سحب الثقة عن الرئيسة الكورية الجنوبية باك غن هي، لتنتقل السلطة إلى رئيس الوزراء هوانج كيو آن، على خلفية تورطها في فضيحة فساد سياسي أدى الكشف عنها إلى مظاهرات شعبية ضخمة في البلاد.

اغتيال السفير الروسي

في 19 ديسمبر (كانون الأول)، اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي في تركيا جراء تعرضه لهجوم مسلح في أنقرة.

نظام الأسد يسيطر على حلب

في 23 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن جيش النظام السوري السيطرة على مدينة حلب، بعد خروج آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من شرقي المدينة.

وتعد معركة حلب أكبر ‘نصر’ حققته القوات الحكومية السورية بدعم من إيران وروسيا وميليشيات حزب الله، خلال 6 سنوات من الصراع الدائر في البلاد.

تحطم الطائرة الروسية