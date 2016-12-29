الحرة نيوز-

أكد عميد كلية الرياضة في الجامعة الأردنية الدكتور خالد العطيات ان اللاعب أحمد ابو غوش لم يُفصل من الجامعة ولم يُحرم.

وأضاف العطيات ان الجامعة سحبت مواد الطالب ابو غوش بحيث لا يؤثر على معدّله بالجامعة واعتبرته منسحباً حكماً .

وتابع العطيات ان منحة الطالب الحاصل عليها ما زالت بحوزته ولن تسحب، مؤكداً ان القوانين والانظمة تحكم الأساتذة باتخاذ الإجراءات القانونية.

وبيّن ان الجامعة لم تتوانَ عن تقديم المساعدة للطالب ابو غوش لكن غيابه بشكل كبير وعدم تواصله مع الاساتذة وعدم تقديم أعذار رسمية أجبرت الجامعة على سحب مواده.

وأوضح العطيات انه تواصل شخصياً مع ابو غوش ومدربه إلا انهما لم يستجيبا لاتصالاته وذلك قبل اتخاذ القرار، منوّها الى وجود مواد لم يحصّل بها اي علامة.

وتعهد العطيات بوضع جدول خاص لـ ابو غوش في الفصل القادم وموعداً يختاره هو لتقديم امتحاناته، مؤكداً ان الجامعة ومنذ البداية كانت تتعامل معه بطريقة مختلفة عن باقي الطلبة.

وزاد ان ابواب الكلية مفتوحة للطالب ابو غوش وان الجامعة سعيدة ان يكون بطل العالم من طلبتها.