نيسان: مواجهة دبلوماسية في اليونسكو تنتهي بتبني مشروع القرار الأردني بخصوص القدس، حيث تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) خلال اجتماعاته للدورة 199 في باريس مشروع قرار “فلسطين المحتلة” (فقرة القدس)، بعد مواجهة دبلوماسية مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس التي اقترحت عدة تعديلات على مشروع القرار، ويثبت الوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم” في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف حسب المفهوم الصحيح، وهو الوضع الذي ساد في الحرم حتى أيلول من عام 2000، ويدعو الى وقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأملاك الوقفية شرقي الحرم القدسي الشريف في منطقة المقبرة اليوسفية والصوانة، والتغيير الدراماتيكي لمنطقة القصور الأموية جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

مجلس النواب يقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، والذي يتضمن انشاء صندوق خاص لمكافحة المخدرات.

الحكومة تمنح حوافز واعفاءات اضافية لقطاع السياحة لتنشيط الحركة السياحية، واطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتشغيل الخريجين.

تعديل على حكومة الدكتور عبدالله النسور بتعيين مازن القاضي وزيرا للداخلة ويوسف الشواربة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

أيار: انطلاق قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات لعام 2016 لمدة يومين تحت قبة مجلس الامة بمشاركة 260 برلمانية من 89 دولة.

افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة لمعرض (سوفكس 2016) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي.

الاردن يدين بشدة التفجيرات الارهابية التي شهدتها بغداد، وأودت بحياة العشرات من الابرياء.

حزيران: صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل حكومة جديدة برئاسة هاني الملقي، بعد قبول استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور .

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات لتمكينها من القيام بمهامها بنزاهة وشفافية.

توافد آلاف الاردنيين من جميع مناطق ومحافظات المملكة الى حدائق الحسين للمشاركة في احتفال النهضة الذي نظمته العاصمة عمان بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى التي اعلنها الشريف الحسين بن علي – طيب الله ثراه – في حزيران 1916.

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أهمية تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأردن يدين اي محاولات للعبث بأمن واستقرار لبنان الشقيق اثر الانفجار الذي وقع قرب المقر الرئيس لبنك لبنان والمهجر في بيروت.

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي دعم الحكومة للأجهزة والمؤسسات الرقابية المعنية بالتفتيش والرقابة على الغذاء والدواء والمنتجات كافة، مشددا على ان صحة المواطن وسلامة دوائه وغذائه تحتل سلم الاولويات في عمل الحكومة.

اختيار ستة أردنيين لحضور القمة العالمية للريادة 2016 والتي ستعقد في بالو آلتو/ كاليفورنيا خلال الفترة 22 – 24 حزيران 2016.

استشهاد أربعة أفراد من قوات حرس الحدود، وأحد مرتبات الدفاع المدني، وأحد مرتبات الأمن العام، جراء العمل الإرهابي الجبان الذي وقع على الحدود الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي المقابل لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان.

تموز: الاردن يدين التفجير الارهابي الذي وقع في منطقة العكر الشرقي في مملكة البحرين، وأدى الى وفاة مواطنة واصابة ثلاثة أطفال بإصابات بسيطة.

اعربت الحكومة الاردنية، عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدف مطعما في دكا عاصمة بنغلادش، واوقع حوالي عشرين قتيلا من رواد المطعم الذين احتجزهم الارهابيون رهائن.

الأردن يدين التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في العاصمة العراقية، واسفرا عن قتل واصابة العشرات من العراقيين.

محكمة أمن الدولة تبدأ بمحاكمة منفذ الاعتداء الارهابي على “مخابرات البقعة “.

أعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة استطاعت تخفيض مبلغ 169 مليون دينار من النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة.

عبرت الحكومة الاردنية عن رفضها المطلق لسياسات الحكومة الاسرائيلية الاستيطانية وقرارتها المتتالية بانشاء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية المحتلة.

الاردن يدين بشدة الجريمة الارهابية المروعة التي تعرضت لها مدينة نيس الفرنسية خلال الاحتفال بعيدها الوطني، ما أدى الى مقتل 84 شخصا على الأقل وجرح العشرات.

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن من اولويات الحكومة محاربة الفقر والبطالة وايجاد فرص.

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، يلقي كلمة جلالته في القمة العربية، التي عقدت أعمال دورتها السابعة والعشرين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

الأردن يجدد ادانته واستنكاره للاجراءات الاسرائيلية بخصوص المزيد من البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

الاردن يحتل المرتبة الخامسة عربيا و71 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي.

منحة اميركية لتمويل مبنى الاسعاف والطوارىء في مستشفى البشر.

آب: اللجنة العليا الاردنية المصرية تعقد اجتماعها في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي ونظيره المصري.

الملكة رانيا العبدالله تطلق فعاليات اسبوع عمان للتصميم.

الاردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم تتضمن سقفا تمويليا بقيمة 190 مليون جنيه استرليني.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، يلقي كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي انعقدت أعمال دورته الثانية عشرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

الاردن يدين التفجير الإرهابي الجبان والمشين الذي استهدف المدنيين الابرياء اثناء تواجدهم بمستشفى في كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، واودى بحياة العشرات منهم.

الأردن يُدخل طفلاً كان يعاني من مرض على الحدود الشمالية الشرقية/ في منطقة الركبان عقب التوصل إليه إثر نتائج التحري الذي قام به فريق متخصص اوفدته القوات المسلحة.

الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين، الذي استهدف احدهما مركزا للتجنيد تابعا للجيش اليمني في عدن، والآخر استهدف تجمعا للمدنيين في كربلاء، جنوبي العراق، وأسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

افتتاح مهرجان الاردن للإعلام، وتكريم شخصيات اعلامية اردنية وعربية.

اجتماع للجنة الوزارة العليا لاحتفالية عمان عاصمة للثقافة الاسلامية.

مجلس الوزراء يوافق على انشاء مستشفى مدني في منطقة العقبة الخاصة.

محكمة أمن الدولة تقضي باعدام منفذ هجوم البقعة.

أيلول: مجلس الوزراء يقر القانون المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية.

امن الدولة تستمع لشهود النيابة بقضية “خلية اربد الارهابية”.

ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله يرعى افتتاح المرحلة الثانية من مبنى المسافرين لمطار الملكة علياء.

توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البتشرية للاعوام (2016 -2025) الملكة رانيا تتسلم جائزة اندريا بوتشيللي الانسانية في فلورنسا.

مقتل الكاتب ناهض حتر والقاء القبض على المجرم.

الاردنيون ينتخبون مجلسهم التشريعي الثامن عشر.

الملك يكلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.

ارادة ملكية بتعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان.

افتتاح شارع الامير الحسين بن عبدالله الثاني وشارع الاميرة بسمة.

تشرين الأول: مجلس الوزراء يوجه بتخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات.

جلالة الملكة رانيا العبدالله تفتتح المعرض السنوي لمؤسسة نهر الأردن.

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بئر العبد غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، واسفر عن استشهاد 12 جنديا مصريا وإصابة 6 آخرين بجروح.

الاردن الثامن عربيا و80 عربيا على مؤشر التنمية البشرة لعام 2015، واردنية تفوز بجائزة صانعي التغيير العالمية.

الاردن يوقع على الاعلان العربي لحرية الاعلام .

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلتقي جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا.

الاردن يندد بأشد العبارات اطلاق جماعة الحوثي في اليمن صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات التحالف العربي على بعد 65 كيلو مترا من المدينة المقدسة.

مباحثات اردنية كندية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والحاكم العام الكندي دايفيد جونستون، تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة لاسيما المتعلقة بالازمة السورية وتداعيات اللجوء السوري على الاردن.

اليونسكو تتبنى مشروع القرار الاردني الفلسطيني حول القدس، وتؤكد في قرار ثان ان المسجد الاقصى هو الحرم الشريف وتدين الاجراءات الاسرائيلية في القدس.

مجلس الوزراء يقر المحاور التنفيذية للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

تشرين الثاني: التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور بشر الخصاونة،حيث تم بحث موضوع استضافة الاردن للقمة العربية.

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الاردن قوي وقادر على التصدي للإرهابيين والمتطرفين، وان يقظة الاردنيين ووحدتهم هي السد المانع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

مقتل مدربين اميركيين على بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية.

أكاديمية الملكة رانيا تطلق أولى دراساتها البحثية لبرنامج شبكات المدارس واطلاق التحالف الاردني لجمعيات المكفوفين.

اطلاق خطط التنمية الاقتصادية وترويج الفرص الاستثمارية في تسع بلديات.

العالم الاردني سديم قديسات يفوز بلقب أفضل مبتكر عربي.

مؤسسة ولي العهد تعلن زراعة 15 قوقعة لاطفال اردنيين.

مجلس النواب في اولى جلساته ينتخب عاطف الطراونة رئيسا للمجلس، وحكومة الدكتور هاني الملقي تفوز بثقة مجلس النواب باغلبية 84 صوتا.

مجلس النواب يدين توجهات اسرائيل بحظر الأذان بالقدس والمسجد الاقصى، والاردن يستكمل مشروعي ترميم فسيفساء قبة الصخرة والمسجد القبلي للمسجد الاقصى.

الملكة رانيا تشارك في حلقة نقاشية حول تطوير التعليم في الاردن.

كانون الأول: الأردن يدين التفجير الذي وقع في مدينة ماداغالي النيجيرية، وقامت به فتاتان وأدى الى سقوط عشرات القتلى وعدد كبير من الجرحى.

الأردن يدين التفجير الارهابي الذي وقع في القاهرة، واسفر عن استشهاد 6 من رجال الامن المصريين.