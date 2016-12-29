أقر مجلس الخدمة المدنية في الجلسة التي عقدها بتاريخ 19/12/2016 أبرز وأهم التعديلات المتعلقة باستقبال طلبات التوظيف الجديدة بداية عام 2017، حيث أصبح بإمكان المواطن تقديم الطلب إلكترونيا وسيتم اعتماد 14 محطة معرفة بإشراف المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنيين في كافة المناطق الجعرافية وخصوصاً النائية منها عملية إرسال الطلبات الالكتروني مع الوثائق الداعمة مؤرشفة الكترونياً.

وسيتم توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الخصوص قريباً ، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة الأحوال المدنية لتحديد مكان الإقامة لطالبي التوظيف.