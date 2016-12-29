استقبل مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي في مكتبه اليوم صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في عمان, حيث تباحثا في سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة الجوانب الامنية التي تخدم البلدين الشقيقين .

وأكد مدير الأمن العام أن العلاقة التي تربط بين جهازي الأمن العام في البلدين الشقيقين وطيدة وفي جميع المجالات الأمنية والشرطية وان التنسيق مستمر فيما بيننا في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة والارهاب والاتجار بالمخدرات مشيراً إلى إن مديرية الأمن العام ماضيه في توفير خدماتها الأمنية والمرورية والإنسانية لكافة المتواجدين على ارض المملكة .

وثمن سمو الأمير خالد بن فيصل ما يقدمه جهاز الامن العام من خدمات لكل من يطأ ثرى الاردن , معربا عن تعازيه بكوكبة الشهداء التي قدمها جهاز الامن العام والاجهزة الامنية الاخرى ممن ضحوا بانفسهم في سبيل الحفاظ على امن واستقرار الاردن مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب اخوتهم في المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف الظروف والتحديات .