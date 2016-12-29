كان اليوم الخميس يوما مكوكيا للسفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل على اقطاب الامن في الأردن لم يعرف حتى الأن تفاصيل وسر هذه الزيارات والتي كانت جميعها في يوم واحد حيث التقى وزيري الداخلية سلامة حماد و الاوقاف وائل عربيات السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل بن تركي في عمان .

كما بحث مع مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة خلال لقائه اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق بين قوات الدرك الأردنية ونظيرتها السعودية.