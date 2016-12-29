الحرة نيوز –

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر مع ديوان المحاسبة لدعم جهود الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة باعتباره امتحاناً وطنياً مهما.

وأوضح الدكتور الذنيبات خلال لقائه اليوم الخميس رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة في مبنى الديوان بحضور أمين عام الوزارة سامي السلايطة وأمين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة ومدير إدارة الامتحانات ومدراء الدوائر في الديوان ، أن مساهمة ديوان المحاسبة في الدورات الماضية للامتحان كانت إيجابية ورفعت نسبة نزاهته وشفافيته وعززت إجراءات الوزارة الهادفة الى تحقيق المساواة والعدالة بين الطلبة وتجويد العمل الإداري والمالي .

وأشار الدكتور الذنيبات خلال اللقاء إلى أن امتحان الثانوية العامة بدأ بالاستقرار في آليه عمله وإجراءاته وتشريعاته التي بات يعلمها الجميع ، مبيناً أن تعاون الوزارة والديوان في هذا المجال كان له دور كبير في ذلك .

وأوضح أن رقابة ديوان المحاسبة على إجراءات الامتحان تنطلق في هذا الاطار من دوره الرقابي على الإجراءات الإدارية وكذلك رقابته على الانفاق المالي وتوجيهه في مساره الصحيح وكذلك دوره الرقابي على حسن إدارة الوزارة وأدائها للامتحان .

ولفت الدكتور الذنيبات إلى أن مهام ديوان المحاسبة تتلخص بمراقبة عملية نقل مغلفات الاسئلة من الوزارة الى مديريات التربية والتعليم في الميدان ، ونقلها من المديريات الى المدارس ، ومراقبة فتح مغلفات الاسئلة أمام الطلبة وتوزيعها عليهم وجمع دفاتر الإجابة ونقلها مرة أخرى الى مديريات التربية والتعليم ، مؤكداً أن مراقبة الطلبة يقوم عليها طواقم وكوادر من وزارة التربية والتعليم ولا تدخل ضمن مهام رقابة الديوان .

وأعرب الدكتور الذنيبات عن شكره لرئيس ديوان المحاسبة والعاملين من كوادر الديوان في مراقبة الامتحان ، مثنياً على الجهود المتميزة التي تبذلها كوادره والعمل بمهنية وحرص كبير على أداء دورهم في عمليات الرقابة والمتابعة، مؤكداً أن التغذية الراجعة من مراقبي الدورات الماضية كانت ايجابية جداً .

كما أعرب الدكتور الذنيبات عن شكره لكافة الزملاء من كوادر وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الوطنية المساندة والداعمة للوزارة والمجتمع المحلي لجهودهم الكبيرة في انجاح إجراءات الامتحان وحسن سيره .

من جانبه بين رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة أن دعوة الدكتور الذنيبات إلى التشديد في أعمال الرقابة على عمل الوزارة يدل على أهمية دور أجهزة الرقابة التي يهدف عملها إلى التصويب ووضع المسؤول أمام بعض المشكلات وهذا الأمر فهم ايجابي لدورنا بأن الديوان موجود لخدمة مؤسساتنا الوطنية والوطن .

وبين أن الديوان وضع معظم كوادره خدمة لوزارة التربية والتعليم باعتباره جهة رقابية تستعين بها الوزارة في عقد الامتحان حيث تم تكليف 345 مراقباً لمتابعة إجراءاته في دورته الشتوية التي تبدأ في الثالث من كانون الثاني المقبل وتنتهي في السادس عشر منه .

وأوضح ان ديوان المحاسبة يقوم بمراقبة الإجراءات والتأكد من سلامتها بموجب القانون ، وأن الديوان على استعداد تام للتعاون مع أي مؤسسة حكومية لتعزيز التنمية والحفاظ على المال العام .

ودعا الخرابشة كوادر ديوان المحاسبة الى توخي الدقة والمصداقية والأمانة في نقل مشاهداتهم داخل قاعات الامتحان وممارسة دورهم الرقابي على أكمل وجه .

وفي ختام اللقاء أجاب الدكتور الذنيبات على ملاحظات واستفسارات الحضور في ضوء تجربتهم السابقة في مراقبة إجراءات الامتحان .