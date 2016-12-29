الحرة نيوز –

استنكرت الحكومة الاردنية بشدة الاستفزازات الاسرائيلية بالسماح للمتطرفين دخول ساحات المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المسجد وايذاء لمشاعر المسلمين في شتى انحاء العالم.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: ان الحكومة الاردنية، تحمل الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية اي مساس بالمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بحسب وكالة الانباء الاردنية

واضاف المومني ان اي محاولة لاقتحام الحرم القدسي الشريف او دخوله من قبل الاسرائيليين، هي اعمال غير مشروعة وعدائية تجاه المقدسات الاسلامية ومشاعر المسلمين، مشددا على موقف الاردن الثابت في الحفاظ على المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به او تغيير الوضع القائم عليه.

واكد ان الاردن يوظف كافة خياراته الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على المقدسات الاسلامية وحمايتها، لافتا في هذا الصدد الى الوصايا التاريخية والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

واوضح المومني ان الالتزام الاردني بهذا الشأن حاسم وواجب مقدس عندما يتعلق الامر بالمساس بالمقدسات او محاولة تدنيسها او الاضرار بها بأي شكل من الاشكال.

واشار الى ان حراس المسجد يقومون بواجباتهم للحيلولة دون الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتعمل الحكومة على زيادة اعدادهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة.