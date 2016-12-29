الحرة نيوز –

اصدرت وزارة الاوقاف اسس ومعاير جديدة لمنح المكافات والحوافز لديها شملت لاول مرة صرف مكافات شهرية للائمة وخطباء المساجد والمؤذنين والواعظات المعينين رسميا من قبل الوزارة و المتميزين في عملهم بحسب مصدر مطلع في الوزارة.

والذي بين ان الاسس والمعايير الجديدة لمنح المكافات والحوافز شملت جميع الموظفين في الوزارة بقرار المكافات الشهرية لمعالجة التشوهات التي كانت تشوب هذه الاسس سابقا .

بحيث يصرف لجميع موظفي الوزارة مكافاة شهرية للادارين المتميزين وعند العمل الاضافي وعند الالتحاق بدورات خارجية تزيد عن شهر وعند العمل خارج الوزارة ، تترارح بين ( ١٢٥-٥٠)دينار ويحق للموظف الواحد الحصول على اكثر من مكافاة على الا تتجاوز مجموع المكافاة الشهرية الخمسة الاف دينار .

وكشف المصدر ان المكافاة والبالغ قيمتها (٥٠) دينار ستصرف للامام والخطيب المعين رسميا من قبل الوزارة عن الخطبة المتميزة بتنسيب من مدير الاوقاف وبناءا على تقرير من الامام المسرف بحيث تكون مسجلة و موثقة بعد دراستها وعرضها على اللجان المختصة في الوزارة .كما يصرف للمؤذن المتميز في ادائه من حيث الالتزام بالدوام والمحافظة على مرافق المسجد ومحتوياته ومدى تحقيق الوفر من استهلاك الماء والكهرباء مكافاة مقدارها (٣٥)دينار بناءا على تنسيب من مدير الاوقاف و بناءا على التقدير المقدم من الامام المشرف بعد عرضها على اللجان المختصة في الوزارة . كما يصرف للواعظة المتميزة بادائها وبناءا على تنسيب مدير الشؤون النسائية والتقرير المقدم من رئيسة القسم المعنية بحيث يبين التقرير الانجازات والنشاطات والمهام التي قامت بها الواعظة بعد دراستها من اللجان المختصة بمكافاة مقدارها (٣٥)دينار .