الحرة نيوز –

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أعلنت أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية اغلاق جزء من شارع الملك عبدالله الثاني للقادم من إشارة “البا هاوس ” باتجاه دوار صويلح ومخرج دوار صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله (اشارة الدوريات الخارجية ) .

وقال مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان هذه الأغلاقات جاءت لاستكمال المرحلة الثالثة من شبكة تصريف مياه الامطار وذلك اعتبارا من فجر غد الجمعة ولغاية صباح يوم الإثنين المقبل .

وبين ان الطرق البديلة للقادم من دوار خلدا عليه الانعطاف يمينا باتجاه شارع رفاعه الانصاري او الاستمرار الى مابعد الاشارة الى نقطة الاغلاق والانعطاف يمينا باتجاه شارع نذير هزاع ومن ثم شارع عوني بلال والخروج الى شارع الملكة رانيا العبدالله ،وللسير القادم من السلط عبر شارع الاميره هيا الانعطاف يمينا باتجاه اشارة ألبا هاوس ومن ثم يسارا باتجاه شارع رفاعه الانصاري أو الدوران والعودة الى شارع نذيرهزاع وشارع عوني بلال .

وللقادم من الشمال او ” عين الباشا ” عليه سلوك أسفل نفق دوار صويلح الى إشارات ” البا هاوس ” والانعطاف يسارا الى شارع رفاعه الانصاري او الالتفاف والعودة الى شارع نذير هزاع وشارع عوني بلال او الوصول الى دوار صويلح اما الخيار الثاني للقادم من الشمال الوصول الى دوار صويلح والانعطاف يمينا عبر شارع الاميرة رايه واستخدام الشوارع الفرعية للوصول الى شارع الاميرة هيا ومن ثم أعلى جسر صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله ثم إشارة الدوريات الخارجية .

كما سيجري اغلاق مسرب الأيمن الحر للقادم من شارع احمد سليمان النجداوي باتجاه شارع المدينة المنورة من إشارات الكالوتي وتوجيه السير بالكامل أسفل النفق الصيني الى اشارات الدر المنثوروذلك اعتبارا من فجرغد الجمعة وحتى صباح يوم بعد غد السبت .

وإغلاق المسرب الأيمن على جزء من شارع الملك عبدالله الثاني للقادم من دوار الشعب باتجاه اشارات الثامن وهو الجزء الواقع من شارع احمد عقله النسور لغاية الجزء المحاذي لبداية جسرالدوار الثامن حيث سيتم حجز مسرب بعرض 4 متر على امتداد المقطع المذكور وسيبدأ العمل منذ فجر غد الجمعه وحتى صباح يوم الاثنين المقبل .

كما سيجري اغلاق مقطع من شارع الحرية مابين اشارات ابو زغلة وميدان محمد سلامة الحويان للسير القادم من اشارات ابو زغلة على مدار يوم غد الجمعه وذلك لاعادة تأهيل جسر المشاة الذي تعرض لحادث اصطدام أمس من قبل احدى الشاحنات ، حيث سيتم توجيه السير للقادم من إشارات الارسال والقادم من منطقة المقابلين عبر شارع عائشة التيمورية والانعطاف يسارا عبر شارع محمد سلامة الغرير ومن ثم الخروج الى شارع الحرية مرورا باسكان الزراعة .