الحرة نيوز –

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إقليم وسط الخليل ، وقفة تضامنية مع الاْردن ، بعد الاحداث الارهابية التي شهدتها مدينة الكرك مؤخرا .

واستقبل اعضاء حركة فتح الوفود والحضور المتضامنين من جماهير وعائلات وعشائر الخليل وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في محافظات فلسطين ، في رابطة الجامعيين .

وتخلل الوقفة العديد من الكلمات تحدث خلالها كل من محافظ الخليل كامل حميد، وكلمة حركة فتح ألقاها المحامي عضو الإقليم أمجد أبو عصب، وكلمه الأجهزة الأمنية ألقاها العقيد سفيان المحتسب، وكلمات لعدد من رؤساء البلديات.

من جهته القى مستشار الملك عبد الله الثاني في شؤون القدس ” عبد الناصر نصار ” كلمة عبر الهاتف شكر فيها عطوفة المحافظ والأخوة في الخليل جميعاً، ونقل فيها تحيات الملك والشعب الأردني للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار المتحدثون، الى ان استقرار الأردن وأمنه وسلام شعبه يمثل الأمان لفلسطين، معبرين عن شجبهم وادانتهم لأي اعتداء يمس بأمن واستقرار الأردن.