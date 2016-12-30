الحرة نيوز –

اصدرت وزارة الاوقاف اسسا ومعايير جديدة لمنح المكافآت والحوافز لكوادرها، شملت لاول مرة، صرف مكافات شهرية للائمة وخطباء المساجد والمؤذنين والواعظات، المعينين رسميا من قبل الوزارة، “والمتميزين في عملهم” بحسب مصدر مطلع في الوزارة.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ان الاسس والمعايير الجديدة لمنح المكافآت والحوافز “شملت جميع الموظفين في الوزارة، بقرار المكافات الشهرية لمعالجة التشوهات، التي كانت تشوب هذه الاسس سابقا”.

وأوضح أن الأسس السابقة كانت تصرف لجميع موظفي الوزارة مكافأة شهرية للإداريين المتميزين، وعند العمل الاضافي وعند الالتحاق بدورات خارجية تزيد عن شهر، وعند العمل خارج الوزارة، تتراوح بين 50 الى 125 دينارا، ويحق للموظف الواحد الحصول على اكثر من مكافأة على ألا يتجاوز مجموع المكافآة الشهرية الخمسة آلاف دينار.

وكشف المصدر ان المكافأة، والبالغ قيمتها 50 دينارا ستصرف للإمام والخطيب المعين رسميا من قبل الوزارة، عن الخطبة المتميزة بتنسيب من مدير الاوقاف، وبناء على تقرير من الإمام المشرف، بحيث تكون مسجلة وموثقة، بعد دراستها وعرضها على اللجان المختصة في الوزارة.

كما يصرف للمؤذن المتميز في ادائه من حيث الالتزام بالدوام والمحافظة على مرافق المسجد ومحتوياته ومدى تحقيق الوفر من استهلاك الماء والكهرباء مكافأة مقدارها 35 دينارا، بناء على تنسيب من مدير الاوقاف، وبناء على التقدير المقدم من الامام المشرف، بعد عرضها على اللجان المختصة في الوزارة.

كما تصرف للواعظة المتميزة بادائها، وبناء على تنسيب مدير الشؤون النسائية والتقرير المقدم من رئيسة القسم المعنية، بحيث يبين التقرير الانجازات والنشاطات والمهام التي قامت بها الواعظة، بعد دراستها من اللجان المختصة بمكافأة مقدارها 35 دينارا.

الى ذلك، عممت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد، في عموم محافظات المملكة، نصا لخطبة اليوم الجمعة، واعتبرته ملزما على جميع خطباء المملكة.

ونشرت الوزارة امس نص الخطبة، التي تتحدث عن حب الوطن والانتماء إليه، متضمنا آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. ويشير نص الخطبة، إلى “حب الوطن، وأنه يظهر في المحافظة على أمواله وثرواته ويظهر في تحقيق العدل ونشر الخير والقيام بمصالح العباد كلٌ حسب مسؤوليته وموقعه، والمحافظة على أمنه واستقراره، والدفاع عنه”.