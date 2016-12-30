الحرة نيوز –

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إن أعلى تمثيل نسائي على مستوى الحكومة كان بحكومة عبدالله النسور الثانية، وضمت 5 نساء بنسبة 17.8 % من مجموع أعضائها البالغ 28 وزيراً.

وقالت، في تقرير لها رصدت من خلاله أوضاع المرأة الأردنية خلال العام الحالي وواقعها في مجالات المشاركة السياسية والاقتصادية والنقابية والقضاء والأحوال الشخصية والتعليم والصحة أن هذه الخطوة، “تم التراجع عنها شيئاً فشيئاً عبر التشكيلتين الحكوميتين لرئيس الوزراء هاني الملقي، فقد ضمت الأولى أربع وزيرات من بين 29 وبنسبة 13.8%، أما الثانية فضمت سيدتين فقط من أصل 30 وزيراً حملتا ثلاث حقائب وزارية وبنسبة واصلت الانخفاض لتصل الى 6.6%.

وبين التقرير ان قانون الانتخاب، الذي خفض عدد مقاعد المجلس إلى (130) خصص (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (11.5 %)، وفازت عشرون سيدة (15 عبر الكوتا و5 بالتنافس) لتكون نسبة التمثيل النسائي بالمجلس (15.2%) وهي النسبة الأعلى منذ العام 1974.

فيما أكدت التقارير القضائية لوزارة العدل للعام 2015 على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال الأعوام 2009-2015 ،حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 الى 966 عام 2015 وبنسبة زيادة 28.1%. فيما كان عدد القاضيات 142 قاضية من أصل 908، وبنسبة 15.6% خلال عام 2013.

وشكلت النساء ما نسبته 18.2% من أعداد القضاة، وبعدد بلغ 176 قاضية، وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وأربع قاضيات في الدرجة الأولى، و 6 في الدرجة الثانية، و 12 بالدرجة الثالثة، و 23 بالدرجة الرابعة، و 62 بالدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 44.9% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 138)، وأخيراً 67 قاضية بالدرجة السادسة علماً بأن عدد القاضيات في هذه الدرجة أعلى من عدد القضاة (65 قاضياً).

وأشارت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2015 الى أن أعداد المشتكين من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية بلغ 96602 شخصاً منهم 15520 مشتكية من النساء وبنسبة 16% من مجموع المشتكين، فيما بلغ عدد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 155279 شخصاً منهم 21857 مشتكية من النساء وبنسبة 14% من مجموع المشتكين.

وبينت إن نسبة النساء المشتكيات في قضايا الجنايات الكبرى أعلى من نسبة المشتكين الذكور.

وأظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين لعام 2016 عدم حصول النساء على أي مقعد من مقاعد المجلس الـ 14، في حين حصلت النساء على مقعدين في المجلس السابق وبنسبة 14.2%.

وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، موضحة في تقريرها أن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 78.3%.

وبلغ معدل البطالة بين النساء 25.2% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.8% وبمعدل 15.8% للجنسين العام الحالي.

وفقاً للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 31/7/2016، فقد بلغ عدد المشتركين الفعالين بالضمان 1.183 مليون مشترك منهم 312 ألف مشتركة وبنسبة 26%. فيما بلغ عدد المتقاعدين 188 ألف متقاعد منهم 29 ألف متقاعدة وبنسبة 15% من إجمالي المتقاعدين. كما بلغت نسبة المستفديات من بدل إجازة الأمومة 25374 مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي 28 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمحو أمية النساء الأردنيات، فإن الأردن يحتل المركز العاشر عالمياً (من 118 دولة) والأول عربياً في مجال محو أمية النساء كبيرات السن (65 عاماً فما فوق) وبنسبة 81.8%، وتشكل النساء البالغات من مجموع الأميين في الأردن 62% وتحتل بذلك المركز 78 من بين 157 دولة.

ورصدت “تضامن” وقوع 29 جريمة قتل بحق النساء والفتيات خلال عام 2016.