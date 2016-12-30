الحرة نيوز –

يشكو سكان وسائقون في مختلف مناطق محافظة الكرك، من قيام أصحاب أبنية وعمارات تحت الإنشاء بإغلاق الطرق والشوارع العامة، أثناء أعمال البناء لفترات طويلة يلحق الأذى بالمواطنين ويربك العملية المرورية بتلك الشوارع.

واكد سكان في العديد من البلدات بالمحافظة ان اصحاب تلك الابنية، التي تتواجد على اطراف الشوارع يقومون ومنذ بدء عملية البناء باغلاق الشارع الذي يقع عليه البناء، لحين الانتهاء من إنشاء البناء، والذي قد يستمر لأشهر في العديد من الأحيان.

واستغرب المواطنون من قيام هؤلاء الأشخاص بإغلاق الشارع، دون أن تقوم الأجهزة المعنية بمنعهم أو الطلب منهم استخدام الشارع لفترة محددة ثم إعادة فتحه. وقال ابراهيم الضمور من سكان مدينة الكرك، إن غالبية المواطنين يقومون بإغلاق الشوارع حيث تقع عملية بناء المنزل أو عمارة دون مراعاة حقوق المواطنين، لافتا الى ان هذه الشوارع تكون في أحيان كثيرة طريق وحيدة وليس لها بديل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى اخرى كما هو الحال داخل مدينة الكرك التي تعتبر شوارعها ضيقة.

ولفت الى ان احد المواطنين يقوم ومنذ اكثر من شهرين بإغلاق شارع رئيس داخل المدينة، لغايات بناء منزل ولم يترك سوى مترين من الشارع لاستخدام المشاة والمواطنين في تلك المنطقة رغم الشكاوى العديدة بخصوص وضع الشارع.

واضاف ان المواطن صاحب البناء قام بوضع الرمل والاسمنت وخزانات المياه في الشارع العام، دون اكتراث لحقوق المواطنين والاجهزة المعنية التي من المفترض ان تقوم بمخالفته ومنعه من اغلاق الشارع لفترة طويلة وازالة المخالفة بسرعة حرصا على مصالح المواطنين.

وقال علي الرواشدة من سكان بلدة مؤتة إن العديد من المواطنين يعتبرون الشارع حقا لهم، وخصوصا اثناء عمليات البناء، لافتا الى ان اغلاق الشارع في العديد من المناطق أصبح أمرا مألوفا لدى المواطنين، بحيث يضطر سائقو المركبات الى الالتفاف لمسافات طويلة للوصول إلى المنازل أو الأسواق إثر إغلاق شارع بالرمل والطوب والإسمنت. وبين احمد الحمايدة من سكان بلدة الثنية ان اغلاق الشوارع بالرمل والطوب والاسمنت، اصبح واقعا لا يمكن الخلاص منه، خاصة في مناطق تشهد انتشارا كبيرا لظاهرة العمارات السكنية، لافتا الى ان صاحب احد العمارات اغلق شارعا رئيسيا لمدة زادت عن العام دون ان تقوم الجهات المعنية بمنعه أو مطالبته بفتح الشارع. وقال صاحب أحد الابنية التي تغلق مستلزماتها شارعا بالكرك، وفضل عدم ذكر اسمه، إن طبيعة المنطقة تضطره بشكل دائم إلى وضع الرمال والطوب بالشارع لفترة من الوقت لحين قيام العمال بإزالة العوائق، لافتا الى ان الشارع رغم ذلك بقي مفتوحا بمساحة مناسبة ولا يسبب ازعاجا للمواطنين.

من جهته، اكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطه أن البلدية تمنع المواطنين من اغلاق الشوارع لمصلحة البناء، لافتا الى ان الكوادر الفنية بالبلدية تقوم وفور ورود شكوى من المواطنين باغلاق شارع ما بالكشف على المنطقة والزام صاحب البناء بفتح الشارع فورا. وأشار إلى أن غالبية المواطنين يقومون باستخدام الشارع لفترة بسيطة وإزالة العائق من الشارع.