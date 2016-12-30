الحرة نيوز – احمد الرواشدة

النشمي فارس بني مصطفى من قلعة قلعة الكرك بعد أن زرع العلم الاردني هناك ، وصل بعد أن غادر جرش بثلاثة أيام تقريباً سيراً على الأقدام

حيث إلتقى بأهالي الشهداء لتقديم واجب العزاء لهم ، متحدثاً لنا عن نخوة اهل الهيه ( الكرك ) وعن كرمهم وحفاوة إستقبالهم له مقدرين ذاك المجهود الكبير الذي بذله في رحلته إليهم السفر المتعبة تضامناً وإمتناناً لمن ضحوا بدمائهم من اجل أن يبقى الوطن .

في الحقيقه جهود وإنجاز ترفع له القبعات رجل تحمل عناء السفر على الأقدام ، بدون ماء ولا طعام ولا حتى نقود كافيه ، ولم يذق طعم النوم منذ اليوم الأول لبداية مشواره ، في بادره إعتبرها أقل ما يمكن تقديمه لشهداء الواجب والوطن .