الحرة نيوز –

قال تجار أوروبيون امس الخميس إن الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أجلت الموعد النهائي لمناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 30 ألف طن من قمح الطحين الصلد من منشأ اختياري إلى الخامس من كانون الثاني.

وقال التجار إن المناقصة كانت من المقرر أن تغلق الخميس على أن يتم الشحن خلال شهري كانون الثاني وشباط 2017.

وأضافوا أن هذه المناقصة منفصلة عن تلك التي طرحتها الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في الأردن لتوريد 25 ألف طن من القمح والتي تغلق في الثاني من كانون الثاني.

وقال التجار إن مناقصة شركة الصوامع والتموين يُعتقد أنها مرتبطة بصفقة متوقعة مع إحدى وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتوريد طحين القمح إلى اللاجئين السوريين في الأردن.