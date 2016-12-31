الحرة نيوز –

بلغ الذهب أعلى مستوى له في أسبوعين أمس بدعم من تراجع الدولار ويتجه المعدن لإنهاء تعاملات 2016 على صعود يتجاوز تسعة بالمائة بعد تكبده خسائر على مدى ثلاث سنوات.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1158.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 كانون الأول (ديسمبر) عند 1163.14 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.60 دولار إلى 1160.70 دولار للأوقية.

وفي النصف الأول من 2016 زاد المستثمرون انكشافهم على الذهب مع توخي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر في رفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف تتعلق بالنمو العالمي بينما أدى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الإقبال على المخاطرة ودفع المعدن في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوياته في عامين.

لكن أسعار الذهب انخفضت أكثر من %8 في تشرين الثاني (نوفمبر) بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أثار فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية تكهنات بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيدعم النمو.

وبعد ذلك بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوى له في 10 أشهر في 15 كانون الأول (ديسمبر) مع صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية منحت مجلس الاحتياطي الثقة في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام. ولمح البنك المركزي إلى ثلاث زيادات أخرى العام المقبل مقابل مرتين في توقعات سابقة.

وقال محللون إن الدولار الذي انخفض %0.5 أمام سلة من ست عملات وعائدات سندات الخزانة الأميركية سيظلان محركا رئيسيا للذهب.

وتتجه المعادن النفيسة الأخرى أيضا لإنهاء العام بمكاسب حيث صعد البلاديوم أفضلها أداء أكثر من 19 % منذ بداية 2016 وإن كان قد استقر يوم الجمعة دون تغيير يذكر عند 671.84 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 901 دولار للأوقية متجها لتحقيق ارتفاع سنوي يزيد قليلا عن واحد بالمئة في أول مكاسبه السنوية خلال أربعة أعوام.