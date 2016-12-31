الحرة نيوز –

تواجد رئيس نادي الوحدات النائب طارق خوري، بين جمهور النادي على مدرجات ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، لمتابعة مباراة فريق ناديه الوحدات أمس مع فريق نادي ذات راس في اطار مباريات الجولة التاسعة من دوري- المناصير- للمحترفين بكرة القدم.

ويأتي وجود طارق خوري في المدرجات لحضوره هذه المباراة ، في ضوء القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم يوم الخميس الماضي، على خلفية الشكوى التي تقدم بها النادي الفيصلي وتم قبول شكوى النادي الفيصلي شكلا وفقا لاحكام الماده (138/1) من اللائحة، وحرمان رئيس نادي الوحدات طارق خوري من المشاركه في أي انشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 45 يوما من تاريخ صدور القرار، باعتبار أن ما قام به خوري هو سلوك غير رياضي، قرار غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).