الحرة نيوز –

تتواصل اليوم مباريات الأسبوع التاسع من دوري المناصير للمحترفين، حيث ستقام مباراتان، يلتقي في الأولى الحسين إربد برصيد 13 نقطة وضيفه الفيصلي وله 15 نقطة، وكلاهما يبحث عن الفوز ولا غيره لكون الخسارة قد تبعد صاحبها عن كوكبة المقدمة، حتى التعادل لن يكون في صالحهما.

ويشهد ستاد الملك عبدالله الثاني في الساعة الخامسة والنصف مساء اللقاء الذي يجمع بين فريقي سحاب وله 7 نقاط والمنشية برصيد 13 نقطة، وبالرغم من الفارق النقطي إلا أن المستوى الفني متقارب بين الفريقين بصورة كبيرة.

سحاب × المنشية

الملك عبدالله- س 5،30

ينظر الفريقان إلى اللقاء بأهمية كبيرة؛ حيث يسعيان إلى النقاط الثلاث، فسحاب يريد تحقيق العلامة الكاملة من خلال تسجيل انتصار يدفعه خطوة مؤثرة بعيدا عن مواقع الخطر، وهو يعتمد على قدرات محمد العدوان ولقمان عزيز واسامة ابوطعيمة واحمد ابوجادو في قيادة العمليات الهجومية وامداد ابراهيم الجوابرة ومعتز الصالحاني بالكرات اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة.

ويسعى المنشية لتحقيق الفوز للبقاء في ركب الكبار وفق أداء متوازن معتمدا على تحركات أحمد ادريس وعمر عبيدات ووعد الشقران وأشرف المساعيد في وسط الميدان ويعول عليهم الربط بين الخطوط وإيجاد التوازن وتوفير الزيادة العددية ودعم انطلاقات خلدون الخزامي وديمبا للوصول لمرمى لؤي العمايرة حارس سحاب.

التشكيلتان المتوقعتان

سحاب: لؤي العمايرة، قصي الجعافرة، ابراهيم السقار، محمد المحارمة، احمد عبد الحليم، محمد العدوان، لقمان عزيز،اسامة ابوطعيمة، احمد ابو جادو، محمود موافي ، ابراهيم الجوابرة.

المنشية: محمد شطناوي، عادل الهامي،علاء محمود، أحمد إدريس، وعد الشقران ، علي ذيابات، عمر عبيدات، سليمان عزام، أشرف المساعيد، خلدون خزامي، ديمبا.

الحسين × الفيصلي

الحسن- س 3

فنيا توحي مباراة اليوم بأن المواجهة ستكون قوية ومثيرة بين فريقين منتشيين بنتائج الكأس ويسعيان لمواصلة النتائج الايجابية بالدوري، الأمر الذي يشير إلى لجوء الفريقين إلى فتح اللعب على مختلف المحاور، وبالتالي توسيع رقعة اللعب التي ستضفي طابع القوة والاثارة على المباراة.

فريق الفيصلي يعول على بهاء عبدالرحمن وانس جبارات في إدارة دفة العمليات في الوسط، من خلال التقدم بقوة لمساندة المهاجم بلال قويدر ومن خلفه خليل بني عطية اللذين سيحظيان ايضا باسناد من اليوسفين النبر والرواشدة، مما يشكل مثلثا هجوميا قد يدفع الحسين إربد الى التركيز نوعا ما على الجانب الدفاعي، من خلال الايعاز الى هيلدر ومنذر رجا واحمد جمال ومؤيد الغوانمة بخلق عمق دفاعي وفرض رقابة على مهاجمي الفيصلي، مع الايعاز للظهيرين بضرورة عدم المبالغة في الاسناد الهجومي لاحتواء الهجوم الفيصلاوي.

وعلى الجانب الدفاعي سيوكل فريق الفيصلي إلى بهاء عبدالرحمن اللعب كرابط بين المدافعين وخط الوسط، فيما يشكل ابراهيم الزواهرة ومحمد ابوزريق وابراهيم دلدوم وياسر الرواشدة الخط الدفاعي، الذي سيتمترس امام بوابة مرمى معتز ياسين لمنع مهاجمي الحسين وخاصة السوري محمد زينو من اصطياد الشباك.

فريق الحسين المنتشي بالفوز على صاحب الصدارة الجزيرة في مسابقة الكاس سيعمد منذ البداية إلى تأمين الجانب الدفاعي بتثبيت هيلدر ورجا والغوانمة وأحمد جمال ومن امامهم حامد توريه أمام مرمى صلاح مسعد، مع ترك الامتداد الهجومي من واجب علاء الشقران وسمير رجا وأحمد غازي الذين سيخوضون مواجهة قوية في الوسط مع بهاء عبدالرحمن ورفاقه، قبل الوصول الى مرمى ياسين من خلال التسديد القوي الذي يجيده الشقران وغازي ورجا، او ايصال الكرات نحو احمد الشقران ومحمد زينو، والاخير يشكل الثقل الهجومي الذي يعول عليه الاصفر كثيرا لهز الشباك الزرقاء، خاصة اذا ما كاهزا بعد الاصابة التي لحقت به مؤخرا.

التشكيلتان المتوقعتان

الفيصلي: معتز ياسين، محمد أبو زريق، ابراهيم الزواهرة، ابراهيم دلدوم، ياسر الرواشدة، بهاء عبدالرحمن، يوسف الرواشده، يوسف النبر، انس الجباراة، بلال قويدر،خليل بني عطية.

الحسين: صلاح مسعد، منذر رجا، حامد توريه ، مؤيد الغوانمة، احمد غازي، علاء الشقران، احمد ابو كبير، سمير رجا ، هيلدر، احمد الشقران، محمد زينو.