الحرة نيوز –

كان والد عماد لا يزال موظفاً بسيطاً ومتزوجا حديثاً ولا أولاد له عندما عرضت عليه الشركة التي يعمل بها الاشتراك بشكل اختياري في برنامج «رعاية» لتغطية علاج مرض السرطان، فبادر فوراً بالاشتراك، ليس لأنه توقع أن يحتاجه في يوم ما، ولكن فكرة البرنامج التكافلي الاجتماعي أعجبته. كان البرنامج في بداياته في عام 1997 ولم يكن الكثيرون قد سمعوا عنه، كما أن الحديث عن مرض السرطان كان أمراً صعباً ولا يتقبله معظم الناس خوفا من الفأل والاصابة به ولكنه أصر على الاشتراك وإشراك زوجته، ثم قام بإشراك ابنه عماد بعد ولادته مباشرة ثم بقية أبنائه. كان (عماد) طفلا هادئا بطبيعته ولكن في عمر الثلاث سنوات ونصف زاد هدوءا اكثر من قبل واصبح ضعيفا وهزيلا وصاحب ذلك ظهور انتفاخ في رقبته حيث سارع والداه لاخذه الى اكثر من طبيب ولكن لم يتم تشخيص حالته بشكل صحيح وكان وضعه يزداد سوءا حتى تم اخذه الى احد الاطباء الاقارب الذي نصح باجراء فحص دم له وهنا كانت المفاجأة. تم تشخيص (عماد) بلوكيميا الدم الحاد واخذه والداه الى مركز الحسين للسرطان الذي لم يكن يسمع الكثيرون عنه بعد. يقول والد عماد « اصعب لحظة كانت عندما حملت ابني وهو مخدر بالكامل لاخذ خزعة فقد كان كجثة هامدة جعلني افكر بما هو اسوأ». ويتابع « كانت الصدمة كبيرة وكانت والدته منهارة ولكن الشيء الوحيد الذي خفف عني وجعلني اركز على تشخيص ابني وعلاجه هو انني لم اقلق ابدا بتكاليف العلاج كوني من المشتركين في برنامج رعاية «. بدا والدا عماد بالقراءة والبحث عن هذا المرض لمعرفته اكثر ومن ثم قاما بشرح المرض لولدهما بطريقة سهلة وبسيطة واقنعاه بضرورة قص شعره قبل الخضوع للعلاج الكيماوي. ورغم انه بكى في تلك اللحظة الا ان الاهتمام والمحبة التي لاقاها في مركز الحسين للسرطان جعلته يشعر انه بين عائلته. استمر علاج (عماد) مدة سنتين ونصف وكان والداه يحرصان خلال هذه الفترة على توفير افضل بيئة له والاهتمام به وهاهو (عماد) يبلغ الان 16 سنة ويتمتع بصحة جيدة ويعيش حياته مثل بقية الشباب ممن يتطلعون للمستقبل بشغف وطموح.