الحرة نيوز –

فيما علقت كلية المجتمع الإسلامي، التسجيل للفصل الدراسي الثاني، “لدراسة الأوضاع المالية للكلية، نظرا لتراكم العجز المالي، وعجزها عن دفع رواتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية فيها”، وفق مصدر في الكلية، أكد رئيس مجلس أمناء الكلية رئيس الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، الدكتور جميل دهيسات، أن قرار التعليق “يقتصر على الفصل الدراسي المقبل فقط”.

ونفى دهيسات أن يكون مجلس الأمناء قرر إغلاق الكلية، مشيرا إلى أنه “قرر تعليق التسجيل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والذي يبدأ في شهر كانون الثاني 2017”.

وبين أن قرار التعليق جاء بناء على “دراسة الخيار الأنسب لحل مشكلة العجز المالي الذي تعاني منه الكلية”، مشيرا إلى أن أعداد المسجلين في هذا الفصل عادة ما تكون “قليلة وغير مؤثرة”.

وقال إن الكلية “تعاني من تراجع في أعداد الطلبة، وفي وضعها المالي، وتسجل عجزا ماليا منذ العام 2010”.

وأضاف أن الكلية “سجلت حتى نهاية شهر آب (أغسطس)، عجزا ماليا قدره 470 ألف دينار، إضافة إلى نفقات تشغيلية شهرية تقدر بـ40 ألف دينار”، مشيرا إلى أن جمعية المركز الإسلامي “أقرضت الكلية رواتب أشهر 10 و11 و12”.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء “يدرس عدة خيارات لمعالجة الأزمة المالية، ونعمل على دراسة الخيار الأنسب”، مبينا أن “أبرز الخيارات المطروحة، البحث عن ممول للجامعة، أو استبدال الكلية بمدرسة للبنات، أو إغلاقها، فضلا عن خيارات أخرى”.

إلى ذلك، أنهى مجلس أمناء الكلية عقد عميد الكلية الدكتور أحمد الشوابكة، بحسب الدهيسات، الذي علل السبب بـ”عدم تعاون الشوابكة مع مجلس الأمناء”، مشيرا إلى أن المجلس “سيبلغ هيئة الاعتماد باتخاذ القرار تمهيدا لتسمية عميد جديد”.

وأكد أن “جميع حقوق الشوابكة المالية محفوظة وفق القوانين”.

على صعيد متصل، أغلقت كلية قرطبة الجامعية المتوسطة أبوابها، أيضا بقرار قضائي، “بسبب تراكم خسائرها والمطالبات المالية المترتبة عليها”.

وكانت سبع كليات مجتمع أغلقت أبوابها نتيجة تراكم خسائرها، فيما توقع وزراء تعليم عالي سابقون إغلاق المزيد منها”.