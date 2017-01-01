الحرة نيوز –

إخواني أهالي الخير قي قرية الكته والحداده والمعراض… أبناء محافظة جرش من جميع القرى والمخيمات وكافة أنحاء الوطن الحبيب !!!!

أُخت لنا من قرية الكته تبلغ من العمر ( 19 ) تبين وعن طريق الصدفه أثناء مراجعتها لأحد المستشفيات أنها تعاني من فشل كلوي حاد وأنها بحاجة لعملية زراعه فوريه وأن جميع ذويها لم تطابق فحوصات أنسجتهم معها ليتمكنوا من عملية التبرع .

حيث تجري الجهود الآن لإجراء عملية زراعه لها خارج البلاد وأن تكلفة تلك العمليه تصل تكلفتها لغاية ال ( 30 ) الف دينار وتمكن ذويها من جمع ( 10) الآف دينار فقط من المبلغ وهم بحاجة ( 20 ) الف الآن لإتمام العمليه وهو ليس بالرقم الصعب على أهل الخير .

ننشاد فيكم ضمائركم الحيه ونخوتكم العربيه الإسلاميه الأصيله أن تقدموا ما بإستطاعتكم لإنقاذ حياة تلك الفتاه كلٌ حسبَ مقدرته حيث لا يكلف الله نفساً الإ وسعها .

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