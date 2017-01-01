الحرة نيوز –

استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأكد سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تعزيز العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين.

وتناول اللقاء، الجهود المبذولة في التعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لها، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، فضلا عن الجهود الإقليمية والدولية في محاربة خطر التطرف والإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جانبه، أشاد المسؤول الفرنسي بالمكانة المتقدمة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك إقليميا ودوليا، لمواقفه الثابتة والداعمة لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء: رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفير الفرنسي في عمان.