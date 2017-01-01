الحرة نيوز –

سيشهد دوار صويلح ازمة مرورية غير مسبوقة بسبب مشروع تصريف مياه الامطار التي تعمل عليه امانة عمان منذ قرابة الشهر.

امس الاول واثناء العطلة الاسبوعية شهد الدوار ازمة خانقة نتيجة التحويلات الفرعية الضيقة وخصوصا للقادمين من البيادر باتجاه الدوار.

اصحاب المحلات التجارية ومحطة الوقود واصحاب الباصات لحق بهم ضرر بعد ان انقطع وصول الركاب والمواطنين لهم وغياب المركبات التي تشتت بعيدا عن الدوار.

صاحب محطة الوقود الواقعة على الدوار قال المحطة هي شريان تزويد كافة الحافلات والباصات وغالبية المركبات التي تمر من الدوار.

واضاف ان المبيعات اليومية اوقات الدوام قد انخفضت من 20 الفا الى 1800 بسبب هذه الحفريات مما الحق بنا خسائر فادحة والتزامات كثيرة من اجور العمال والكهرباء واثمان الوقود وغيرها.

وبين ان الامانة وعدتنا بان العطاء سيكون لايام فقط الا ان العطاء تجاوز اكثر من شهر ولا نعرف متى سينتهي.

وفي نفس السياق اكد مالك مطعم الشعبي ناصر السريسي بان المطعم اصبح شبه مغلق لتوقف الحركة التجارية وعدم تمكن المركبات من الدخول لوسط الدوار مما الحق بنا خسائر كبيرة نظرا لوجود اكثر من عشرين عاملا والتزامات عديدة موضحا بان بقية المحلات التجارية اصبحت مغلقة.

سمير العجارمة سائق باص عمومي على خط صويلح البيادر قال ان التحويلات الفرعية ضيقة للغاية ولا تستوعب حركة المركبات القادمة من البيادر والتي تكون باربعة خطوط ومن ثم يتم تحويلها من جانب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في طريق لا يتسع الا لمرور مركبة واحدة فقط.

واضاف ان الركاب سيضطرون للنزول قبل 500 متر من الدوار عوضا عن البقاء في الباص والانتظار لاكثر من نصف ساعة لقطع التحويلات السكنية الضيقة متوقعا ان تكون هناك ازمة خانقة صباح اليوم.

احد رجال السير المتواجدين لمراقبة وتحويل المركبات قال ان دوار صويلح هو من اشد المناطق في المملكة ازدحاما اثناء الايام الاعتيادية حيث كان الدوار شهد ازمة خانقة صباح امس السبت .

واضاف انه يجب على الامانة الاسراع في انهاء هذا العطاء الا اننا نشاهد ان عملية الحفر تواجه صعوبة ومنها وجود عشرات الكيبلات الارضية التي تقطعت بسبب الحفر والتي تحتاج لاصلاح قبل وضع العبارات الاسمنتية الدائرية.

من جانب اخر بين عضو المجلس المحلي لمنطقة صويلح في امانة عمان المهندس عدنان ابو رمان ان المشروع حيوي لمدينة صويلح والذي سيعمل على تغيير كبير في البنية التحتية لتصريف مياه الامطار والتي كانت تغمر الدوار والشوارع .

واضاف ان الخطوط القديمة تالفة وغير صالحة وصغيرة الحجم ولم تعد تستوعب التوسع العمراني في مدينة صويلح حيث سيخدم المشروع عدة مناطق .

وقال ابو رمان «نشعر بمعاناة المواطنين مع الازمة المرورية الخانقة التي يشهدها الدوار واعمال الحفريات تستغرق وقتا وعلى المواطنين تحمل هذه المشكلة التي قد تستمر لاكثر من اسبوع.

وحول الصعوبات التي يواجهها المتعهد من حفر وكيابل اوضح ابو رمان ان اي قطع في اي كيبل سيكون على حساب المتعهد وهناك كوابل عديدة تحت الارض وتم تنبيه المتعهد والحذر من الاقتراب منها الا ان بعضها قطع لعدم تحديد مكانها بالضبط.

وبين ان قيمة العطاء مليون دينار ومجزأ لقسمين وسيتم وضع عبارات كبيرة وبقطر متر ومنها سيصرف المياه نحو منطقة عين الباشا والاخر نحو منطقة خلدا وباتجاه انسياب الامطار .