الحرة نيوز –

استجابت وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بمديريتها بلواء البادية الغربية لنداء المواطنين في منطقة الخالدية (20 كم جنوب شرقي المفرق) لإغاثة المواطن درزي الخالدي الذي اتخذ « عبارة مياه» مسكنا له في منطقة سهل الدبة الواقعة بالقرب من اوتوستراد المفرق – الزرقاء.

وقال مواطنون في لواء الخالدية، إن لجوء المواطن الخالدي الى العبارة والانتهاء الى هذا الحال المعيشي المزري، بعد أن ضاقت به الحال وتقطعت به السبل من أجل عيش كريم في منطقته الواقعة في محافظة المفرق.

وحال عرض الحالة على مدير التنمية الإجتماعية في لواء البادية الغربية عوض الخالدي، سارع الى متابعتها على أرض الواقع وأوعز بتأمينه ببيت مدفوع الأجر ومفروش وتوفير المواد التموينية اللازمة ووسيلة تدفئة له.

وبحسب الخالدي، أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمواطن الستيني الخالدي بعد أن تم العثور عليه في المكان الذي اتخذه مسكنا له، في احدى المستشفيات الواقعة في محافظة المفرق للتأكد من تمتعه بصحة جيدة، لافتا الى أنه بصحة جيدة الان وسيتم دراسة حالته بشكل كامل لمواصلة مساعدته في المستقبل.