الحرة نيوز –

أكدت النقابات المهنية تضامنها وثقتها بجهاز الامن العام والدور الذي يقوم به في الحفاظ على الامن والمكتسبات الوطنية في مواجهة قوى الارهاب والضلال.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مجلس النقباء برئاسة رئيس المجلس نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة الى مديرية الامن العام ولقائه مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي بحضور نائب مدير الامن العام اللواء داوود هاكوز ومساعدي مدير الامن العام وعدد من مرتبات المديرية.

وعبرت النقابات المهنية عن تعازيها باستشهاد عدد من مرتبات الامن العام خلال تصديهم لمجموعة من الارهابيين في محافظة الكرك، معتبرة ان عزاء الوطن ان من سقطوا خلال الجريمة الارهابية هم في عداد الشهداء الاحياء عند ربهم.

واثنى اللواء السعودي على موقف النقابات المهنية لما تمثله من حاضنة للخبرات والكفاءات، ووقوفها الى جانب الوطن في جميع المحن والاحداث الارهابية التي يتعرض لها، ويخرج منها اكثر لحمة وتماسكا.

وقال ان الاردن كحديقة جميلة وسط حرائق، وانه لابد ان تفلت من تلك الحرائق بعض الشرر الذي يجعلنا متيقظين وواعين للظروف الحالية والقادمة.

واضاف ان هناك العديد من نقاط القوة التي خرجنا بها عقب الحادث الارهابي الذي شهدته محافظة الكرك، والتي استشهد فيها عدد من المواطنين الى جانب رجال الامن، واصبح فيها المدني والعسكري مشاريع شهداء.

واشار اللواء السعودي الى ان الاهم هو انه تم اكتشاف الخلية الارهابية قبل ان تنفذ مخططاتها باستهداف العديد من المواقع في رأس السنة، باستخدام قرابة 15 كيلو من المتفجرات وخمسة احزمة ناسفة، الامر الذي يدل على انها كانت عملية كبيرة لولا لطف الله.

وبين ان جميع اصابات الشهداء والجرحى خلال تصديهم للارهابيين كانت من الامام، اي انهم لم يكونوا خائفين او مدبرين من مواجهتهم.

واشاد اللواء السعودي بتعاون المواطنين مع مديرية الامن العام، مشيرا الى ان 80% من المعلومات التي تصل المديرية هي من المواطنين وبمعدل مئة بلاغ في الساعة، ويتم متابعتها معها بدقة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النقباء د.ابراهيم الطراونة ان النقابات المهنية كمؤسسات مجتمع مدني تفتخر بالاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته، وتقف صفا واحدا مع الاجهزة الامنية في مواجهة القوى الظلامية والارهابية والخوارج الذين لن ينالوا من عزيمتنا في الدفاع عن وطننا.

واضاف ان الوقت الان هو لرص الصفوف خلف قيادتنا الهاشمية واجهزتنا الامنية، والتصدي للافكار الهدامة بشتى السبل وكل حسب طبيعة دوره، وان النقابات ستطلق مبادرات لتوعية المجتمع بخطورة الافكار التي يحملها الارهابيون، والتي يحاولون التغلغل الى المجتمع من خلالها وبواسطة اساليب شيطانية تمس قيم المجتمع.

واشار د.الطراونة الى انه رغم وجود اختلاف في الرأي ناتج عن اجواء الحرية والديموقراطية التي تنعم بها المملكة، الا ان الوقوف مع الوطن لاخلاف فيه بين اثنين محبين لوطنهم.

وخاطب الارهابيين والذين يقفون خلفهم بالقول «ان الاردن يقف وقفة رجل واحد في مواجهتكم، ولن تنالوا منه مادام هناك رجل امن ساهر ومدني محب لوطنه ورجل مثقف ومتعلم يكشف زيف افكاركم».