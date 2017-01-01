الحرة نيوز –

قالت مصادر نيابية ان هناك مذكرتين نيابيتين تطالبان بصدور قانون عفو عام قدمتا لرئاسة مجلس النواب، وانه قد تم إرسالهما الى اللجنة القانونية النيابية، لاتخاذ الأجراء اللازم حيالهما.

واضافت المصادر، أن قانونية النواب يتوجب عليها إعداد مشروع قانون للعفو العام، سندا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعرضه على المجلس، الذي يقوم باحالته للحكومة في حال تمت الموافقة عليه، وبعد ذلك تعيده الحكومة للمجلس على شكل مشروع قانون متكامل. ونوهت المصادر أن الحكومة علمت بوجود تحركات نيابية للمطالبة بعفو عام، ولم تستبعد هذه المصادر ان تكون الحكومة قد قامت بخطوات في هذا الاتجاه من تلقاء نفسها ايضا.