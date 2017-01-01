الحرة نيوز –

كشفت وزارة الداخلية البحرية تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو).

وقالت الداخلية البحرينية في بيان على موقعها الرسمي، إن الهجوم وقع في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، و”أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية”، مضيفة أن الحادث أدى إلى هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأضافت الداخلية، أن السلطات الأمنية تكثف من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق المؤدية إليه لمعرفة ملابسات الواقعة.