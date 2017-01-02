الحرة نيوز –

أنهت أمانة عمان تنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار خرسانية بقطر ألف ملم مزدوج على جزء من شارع الملك عبدالله الثاني للقادم من إشارة “البا هاوس ” باتجاه دوار صويلح ومخرج دوار صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله (اشارة الدوريات الخارجية).

وفتحت أمانة عمان بالتنسيق مع ادارة السير المركزية الحركة المرورية امام المركبات صباح اليوم بعد ان اعلنت عن إغلاقها منذ فجر الجمعة ، لاستكمال اعمال المرحلة الثالثة والاخيرة .

وأعادت امانة عمان فتح مقطع من شارع الحرية مابين اشارات ابو زغلة وميدان محمد سلامة الحويان بعد ان أعادت تأهيل جسر المشاة الذي تعرض لحادث اصطدام من قبل احدى الشاحنات .

وكانت أمانة عمان أنهت المرحلة الثانية من تعزيز شبكة خطوط تصريف مياه الامطار في المنطقة الصناعية / دوار صويلح للجزء الممتد من إشارة الدفاع المدني الى مدخل دوار صويلح بتركيب خط تصريف مياه امطار بقطر 1200 ملم.

ونفذت المرحلة الاولى من المشروع بتركيب عبارة إنبوبية بقطر الف ملم (مزدوج ) من شارع رفاعه الانصاري باتجاه شارع ابن عاشور وحتى كازية توتال على دوار صويلح.