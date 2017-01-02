الحرة نيوز

روما – نعى “التجمع الفلسطيني في إيطاليا” المطران هيلاريون كبوجي، مطران كنيسة الروم الكاثوليك في القدس، وأشاد بمناقبه ونضالاته والتزامه بقضية فلسطين العادلة.

وقال التجمع في بيان له بهذا الشأن إنّ رحيل المطران كبوجي في منفاه في روما، هو “حدث أليم على قلوب الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهو الذي يحتفظ للفقيد بتقدير عال”.

وأشاد التجمع بما قدمه الراحل من “دعم للحقوق الفلسطينية وما تكبده من سجن وإبعاد عن فلسطين”، مشيراً إلى حرصه على “إعلاء صوت فلسطين في العالم وليس أخيراً عبر مشاركته في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة عام ٢٠١٠”.

وأعاد التجمع إلى الأذهان “نضالات الفقيد لأجل فلسطين وما تكبّده من سجن وإبعاد، التزاماً منه بحقوق الشعب الفلسطيني وحريته”.

وأضاف التجمع أنّ المطران الراحل “ظلّ ملتزماً بقضية فلسطين ويحمل قضيتها في منفاه في روما طوال عقود، وكنّا نلمس منه مباشرة مواكبته للتطورات في فلسطين وانشغاله بها، وقد بقي مؤمناً بحتمية انتصار الشعب الفلسطيني ولو طال الزمن”.

وتقدّم “التجمع الفلسطيني في إيطاليا” في بيانه إلى “محبي المطران هيلاريون كبوجي في كل مكان بخالص العزاء”، وقال إنّ “ذكراه ستبقى حيّة في وعي الأجيال الفلسطينية ولن تُمحَى”.