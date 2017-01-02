الحرة نيوز –

أكد الامين العام لاتحاد كرة القدم سيزار صوبر ان اتحاد الكرة اوعز وبتوجيهات من سمو الامير علي بن الحسين بتسخير كافة كوادره من اجل اقامة معسكر تدريبي مثالي لفريق شباب الخليل في عمان استعدادا لملاقاة نظيره العهد اللبناني عربياً.

واضاف صوبر خلال استقباله الوفد الاداري لفريق شباب الخليل الاثنين 2 كانون الثاني برئاسة خميني الأطرش مدير الانشطة الرياضية لنادي شباب الخليل، ان اتحاد الكرة سيعمل كل جهده من أجل اخراج مباراة الذهاب بين شباب الخليل والعهد اللبناني في عمان في ابهى صورة تنظيمية، مؤكدا عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه نقل الخميني شكر اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاسرة اتحاد الكرة برئاسة سمو الامير علي للتسهيلات التي تم تقديمها للفريق من أجل اقامة المعسكر التدريبي قبل مباراة الاياب، الى جانب استضافة مباراة الذهاب بين الفريقين، مؤكدا ان توجيهات سموه بضرورة فتح الملاعب الأردنية امام الفرق الفلسطينية ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب للرياضة الفلسطينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وضمن برنامج الزيارة التي اعدها اتحاد الكرة للفريق الفلسطيني، قام مدير دائرة الحكام سالم محمود بالقاء محاضرة للاعبين عن التعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين لعبة كرة القدم.

ويقيم الفريق الفسطيني معسكرا تدريبيا في عمان استعدادا لملاقاة فريق نادي العهد اللبناني بالدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية، حيث سيتوجه الثلاثاء الى لبنان لملاقاة فريق العهد في مباراة الذهاب قبل العودة الى عمان لاستئناف المعسكر التدريبي استعدادا لملاقاة العهد اللبناني في مباراة الإياب التي تقام على ستاد عمان الدولي يوم 12 الحالي.