الحرة نيوز –

شكا عدد من المصلين في مسجد عجلون الكبير من ظاهرة اصطفاف بكبات بيع الخضار والفواكه والبسطات امام ساحات المسجد مما يعيق حركة دخلوهم للمسجد ويسبب ازعاج لهم .

وطالب عضو جمعية البيئة الاردنية فرع عجلون نبيل الصمادي الجهات المعنية من بلدية ولجنة الصحة والسلامة العامة منع تواجد اصحاب البسطات والبكبات المحملة بالخضار والفواكه التي اصبحت تتكرر بشكل يومي وان وجودهم يشكل عائق امام المصلين الذين يرتادون المسجد بالاضافة الى ترك النفايات التي اصبحت تشكل مظهر غير حضاري ومكرهه صحية و ايجاد اماكن مخصصة لهم.

وأشار صاحب احد البسطات احمد صمادي الى ان البلدية لا توفر البديل من ساحات لأصحاب البسطات الذين يعيلون اسر مما يجبرهم بالوقوف عند مدخل سوق الحسبة والساحات الجانبية للمسجد من اجل الحصول على الرزق مناشدا بلدية عجلون مراعاة ظروف هذه الاسر في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر فرص تشغيلية لهذه الفئة .

وقال مدير اوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي انه تم توجيه كتب ومخاطبات لمحافظة عجلون وبلديتها للمطالبة بمنع اصحاب البسطات والبكبات المحملة بالخضار والفواكه الوقوف امام مدخل ومحيط المسجد مبينا ان تواجدهم يعيق حركة المصلين عند دخولهم للصلاة بالاضافة الى الاثار السلبية الناتجة عن تواجد مخلفات البسطات.

وأكد الدكتور الصمادي على اهمية العناية بالمسجد والحفاظ على مداخله كونه يؤمه مئات المصلين يوميا من مختلف انحاء المحافظة ومتابعة الموضوع بشكل يومي حتى يتم منعهم بشكل نهائي .

وقال مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق محمد علي القضاة ان البلدية اعدت خطة لمنع اصحاب البسطات والبكبات المحملة بالخضار والفواكه بالوقوف في المناطق المحيطة بالمسجد حيث سيتم ايقاع المخالفات بحق المخالفين وتحويلهم للحاكم الاداري بهدف تنظيم المنطقة والمحافظة على ديمومة النظافة .