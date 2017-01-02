الحرة نيوز

كثفت شركة مياه اليرموك مع بداية العام الجديد حملات الفصل للمشتركين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية.

وعملت الشركة على زيادة عدد فرق الفصل وتدريب الكوادر على عملية الفصل من الرئيسي لكل استلم اشعارا ولم يراجع ادارة الشركة لتسوية الامور المالية .

وأكد مدير عام الشركة المهندس حسن الهزايمة أن تحصيل الديون المترتبة على المشتركين ستساعد الشركة في البحث عن مصادر مياه جديدة وخاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه في فصل الصيف واللجوء المتزايد من الأخوة السوريين الذي حمل ادارة الشركة مصاريف اضافية . وأوضح أن هذه الحملة مستمرة الى حين تحقيق الهدف منها وأن هناك دفعة جديدة سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للمشتركين الذين تم اشعارهم ولم يقوموا بمراجعة مكاتب الشركة لتسوية أمورهم المالية تمهيدا للحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بالطرق القانونية.

يذكر أن الشركة نشرت اسماء ما يزيد على (5000) مشترك في الجريدة الرسمية تحضيراً للحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة اذا لم يراجعوا الشركة في الفترة المحددة للنظر في امورهم المالية والذمم المترتبة عليهم.