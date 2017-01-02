الحرة نيوز

تحت طائلة المساءلة القانونية، عممت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، إلى العاملين في هذا المجال، بإرسال كشوف أمنية يومية بشأن المستأجرين كافة إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

وبحسب بيان للنقابة، فإن التعميم الأمني يأتي نظراً للظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها المنطقة وتحسباً من حدوث أمور أخرى، على حد ما ذكره البيان.

وطالب البيان جميع أصحاب مكاتب تأجير السيارات التقيد بما يلي:

1. يجب أن يكون الكشف مروس باسم المكتب ورقم الهاتف الأرضي والخلوي (24 ساعة) وعنوان المكتب بالتفصيل.

2. ارسال الكشوف الأمنية للمستأجرين وبشكل يومي إلى الجهات المختصة على أن تتضمن ما يلي:

أ‌. اسم المستأجر كما ورد في الوثيقة المبرزة عند التأجير (جواز السفر/ الهوية).

ب‌. الجنسية (تحديد جميع الجنسيات التي يمتلكها المستأجر).

ت‌. تاريخ الاستئجار.

ث‌. اسم الوالدة.

ج‌. تاريخ الميلاد.

ح‌. عنوان المستأجر كاملاً (المنطقة/ اسم الشارع/ رقم المبنى).

خ‌. رقم هاتف المستأجر (موبايل + أرضي).

د‌. التأكد من حفظ صور للوثائق المبرزة عند التأجير وارفاقها مع نسخة العقد كمرجع.

3. في حال استأجر شخص أكثر من مركبة يسجل اسم المستخدم الفعلي للمركبة.

4. أن يقوم كل مكتب بإرسال كشف بكامل السيارات التي يمتلكها المكتب بما فيها السيارات التي تمَّ شراؤها عن طريق شركات التأجير التمويلي، باليد إلى مكتب الأجهزة الأمنية المختصة.