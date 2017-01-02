الحرة نيوز –

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة بالإضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد ان غرفة العمليات ستناط بها متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت وتسلميه لوزير التربية والتعليم.

وأضاف الجلاد انه تم تعميم أرقام هواتف الغرفة، على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ونشرها للمجتمع المحلي، وهي:

(0777209900) ، (0777417439)، (0790856829)، (0796626359)

(2000200)، (2000201)، (2000203)، (5654918)، (5699916)

فاكـــــــس (4646654).