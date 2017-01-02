الحرة نيوز –

قرر شاب اردني العودة لطليقته بعد انفصال دام لاربعة سنوات بسبب منشور كتبته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكان على يقين انه وجه له.

وبحسب المعلومات التي رواها الزوج نفسه فإنه انفصل عن زوجته بعد اتفاق ودي وباتفاق يراعي طفلته التي كانت مولودة حديثاُ حينها، حيث كان اتفاقهم على بقاءهم اصدقاءاً في محاولة بعدم انقاص اي مشاعر اسرية على الطفلة الصغيرة، وهو ما دام حتى كتبت السيدة منشورا على صفحتها الخاصة.

وكتبت السيدة ‘ حاولت وحاولت ان اعتبرك صديقاً لي .. ولكني فشلت فأنت اول شخص دخلت قلبي واستملكته، وانت من جعلتني ‘ام’ لأجمل طفلة كل ما اراها اتذكر تعابير وجهك عند قدومها لهذه الدنيا ووعدك لها بان تكون اسعد فتاة هي وأمها ، اعلم انني اخطأت ، اخطأت بعصبيتي وشقاوتي معك ، ولكن لم اكن يوما ارغب في جعلك حزيناً او اكون سبباً في بعدنا، لا استطيع ان ابعد عن راسي فكرة ارتباطك باخرى ، فأنت حلمي الجميل الذي اغفوا كل ليلة على امل عودتك ، انتظرتك لسنوات حتى تعود، والان علمت ان تلك السنوات كانت اصعب ايام حياتي والقادم اصعب واصعب ، ومع ذلك اعذرك واتمنى لك من كل قلبي الخير وعلي ان اتحمل نتيجة اخطائي.’

وانهالت التعليقات من الاصدقاء على المنشور بالدعاء لها بالاستقرار وبالمستقبل الواعد الا ان احد التعليقات وكان لطليقها والذي كتب فيه ‘ هل تقبلين ان توجهي دعوة لطفلتي بأن تقبل حضور حفل زفافنا الذي غابت عنه ‘.