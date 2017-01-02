الحرة نيوز –

يشكل تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين أهم التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، إذ لا تزيد نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً على 37 % ممّن هم في سن العمل، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة الأردنيات النشطات اقتصادياً 2ر13 % فقط، وفق مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وأشار الصبيحي، خلال لقائه لخطباء المساجد والأئمة والوعاظ في لواء الرصيفة في مسجد بيت المقدس أمس، بحضور مدير مديرية أوقافها الدكتور محمد القواقنة أن عدد المشتركات من ربات البيوت اختياريا في المؤسسة بلغ نحو 22 ألف سيدة، فيما يبلغ عدد المتقاعدين ويتلقون رواتب من المؤسسة من غير الأردنيين نحو 5300 متقاعد.

ولفت إلى ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على 89 ألف متقاعد يُمثّلون 46 % من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 193 ألفا، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على 58 %، من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى 41 مليون دينار من أصل 70 مليونا و700 ألف دينار فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر كانون الأول 2016.

وزاد أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، معرباً عن أمله في أن يقتصر التقاعد المبكّر مستقبلاً على العاملين في المهن الخطرة فقط.

وأضاف الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعزز حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً، سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية، من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسر.

وأكد ان المؤسسة تشجع كل مواطن أردني للانضواء تحت مظلة الضمان حتى لو لم يكن عاملاً، حيث تغطي مظلتها حالياً مليونا و211 ألف شخص عامل على أرض المملكة، يمثّلون حوالي 73 % من المشتغلين، مؤكداً أن هدفنا حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي شمولي كفؤ ومستدام.

ودعا كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، محذّراً من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة “التهرب التأميني” التي تؤثّر سلباً على منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي .

وأشار إلى أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب بما يزيد على 16 % من المشتغلين في المملكة، ممّا يجعل هؤلاء عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم.

وأضاف أن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي.

وبين ان المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ في ضوء الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2016 بلغت ملياراً و297 مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية 795 مليونا.