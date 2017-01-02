الحرة نيوز –

نفذت مديرية أوقاف لواء البادية الشمالية الشرقية دراسة لأكبر 10 مساجد تابعة للمديرية، لتحويلها على نظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مما يوفر من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي تستهلكها تلك المساجد، وفق مدير مديرية أوقاف البادية الشرقية الدكتور رضوان العظامات.

وبين العظامات أن الدراسة التي نفذت أظهرت جدوى تحويل هذه المساجد لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن كلفة تحويل كهربة هذه المساجد بالطاقة الشمسية تزيد على 100 ألف دينار وبواقع قرابة 10 آلاف دينار لكل مسجد.

وأوضح أنه سيتم العمل على تنفيذ الترتيبات اللازمة لتوفير المبالغ المالية المطلوبة لغاية تنفيذ هذا المشروع، منوها أنه في حال تم توفير الكلفة المالية فسيتم المباشرة قريبا بهذا العمل.

ونوه العظامات إلى أن التوفير المتوقع من تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تخفيض الفاتورة الشهرية للمساجد التي سيتم شمولها بالمشروع إلى أقل مبلغ ، متوقعا أن تصل قيمة الفاتورة في بعضها إلى الصفر بعد أن كانت تلك المساجد تتحمل تكاليف فواتير كهرباء شهرية مرتفعة بسبب توفير التكييف اللازم خلال فصلي الشتاء والصيف.

ولفت إلى أن تنفيذ مشروع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لهذه المساجد سيعمل على تمكينها من توفير مبالغ مالية يتم استعمالها في تنفيذ مشاريع تطويرية أخرى لتلك المساجد وبما يدخل تحسينات جديدة لمرافق المساجد وإجراء التوسعات اللازمة.

من جهة ثانية قال العظامات إن لدى مديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية 50 طالبا مبتعثا يدرس على نفقة وزارة الأوقاف لدرجتي البكالوريوس والدبلوم في الشريعة الإسلامية، للاستفادة من توفير أئمة في مساجد المديرية مؤهلين وقادرين علميا على الارتقاء بالخطابة في المساجد، فضلا عن التمكن من سد النقص الحاصل في عدد الأئمة في المديرية.

وبين أن هناك 260 مسجدا تتبع لمديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية، فيما هناك 200 مسجد منها بلا أئمة، ما يتطلب توفير أئمة مؤهلين أكاديميا للعمل في هذه المساجد، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض النقص الحاصل من هؤلاء المبتعثين.