الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار بيع المنتوجات الزراعية في سوق العارضة المركزي بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 100 % مقارنة مع الاسابيع الماضية مدفوعة بتراجع الانتاج في وادي الاردن.

وأوضح مدير السوق المهندس احمد الختالين ان ارتفاع اسعار البيع جاء نتيجة تراجع الكميات الواردة الى السوق، والتي لم تزد على 350 طنا يوميا، مشيرا الى ان انخفاض درجات الحرارة كان السبب المباشر في هذا التراجع، اذ ان تدني درجات الحرارة يعمل على ايقاف نمو النبات وتأخر الإنتاج.

وأكد ان ارتفاع الاسعار جاء بنسب متفاوتة من محصول لآخر، اذ كان محصول الخيار اكثر المحاصيل ارتفاعا بنسبة قاربت 100 %، في حين كان ارتفاع اسعار بيع الباذنجان والكوسا بنسب فاقت 50 %، منوها الى ان هذه الاسعار ممتازة وستشكل في حال استمرارها دفعة قوية للمزارعين للاستمرار في زراعة اراضيهم للمواسم القادمة.

وبين الختالين ان الكميات الواردة الى السوق تراجعت بنسبة 25 % مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول اربعينية الشتاء، وبنسبة قاربت 40 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مبينا ان تراجع واردات السوق مرده تراجع الانتاج في وادي الاردن بسبب تراجع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي تسبب فيه تدني درجات الحرارة مع دخول اربعينية الشتاء الى تراجع انتاج المساحات المستغلة في الوادي.

وأكد ان نشاط حركة التصدير الى اسرائيل عبر تجار عرب 48 أسهم في ارتفاع اسعار بيع المنتوجات الزراعية في السوق، مشيرا الى ان هذا السوق هو الوحيد المتاح حاليا امام الانتاج الخضري في وادي الاردن.

من جانبهم عبر مزارعون عن املهم باستمرار ارتفاع اسعار البيع كما هي عليه الآن لتعويض خسائرهم للموسم الحالي وسداد تكاليف الانتاج، موضحين ان استمرار ارتفاع الاسعار سيمكنهم من توفير السيولة اللازمة لزراعة اراضيهم للموسم المقبل.

ويبدي مزارعون تخوفهم من انهيار الأسعار خلال عودة الانتاج الى طبيعته بعد انتهاء اربعينية الشتاء، خاصة في ظل محدودية الاسواق التصديرية المتاحة امام إنتاجهم واستمرار إغلاق الاسواق التصديرية الرئيسة في سورية والعراق.

وتراوحت اسعار بيع صندوق الخيار ما بين 3.5 و6.5 دينار للصندوق، والكوسا ما بين 4 و7 دنانير للصندوق، في حين تراوح سعر بيع صندوق الفلفل الحلو والحار ما بين 1.5 و3 دنانير، والباذنجان المعلق ما بين 3.5 – 4.5 دينار والباذنجان الرفيع ما بين ما بين 1.5 و3 دنانير، والفاصوليا ما بين 3 و5 دنانير.