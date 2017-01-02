الحرة نيوز –

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة نهار اليوم في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3 إلى 5 درجات مئوية، وفق موقع “طقس العرب”.

وبين الموقع ان الطقس يكون بارداً بخاصة في الجبال، وغائماً جُزئياً إلى غائم أحياناً، ويتوقع هُطول زخات محلية من المطر في المناطق الشمالية، قد تمتد لبعض المناطق الوُسطى. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط عصراً في المناطق الشرقية، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

في حين يكون الطقس بارداً على نحو لافت في عموم المناطق ليلاً، وتبقى الفرصة مهيئة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في الشمال، ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من البادية والسهول الشرقية، كما ويتشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في السهول الشرقية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في: شرق عمان من 11 إلى 7، غرب عمان من 9 إلى 5، إربد من 11 إلى 4، جرش من 11 إلى 5، السلط من 9 إلى 6، عجلون من 8 إلى 3، الزرقاء من 13 إلى 3، المفرق من 12 إلى 2، مأدبا من 8 إلى 1، الكرك والطفيلة من 10 إلى 1، معان من 10 إلى 0، العقبة من 18 إلى 8 والبحر الميت من 19 إلى 16.

وتوقع “طقس العرب” أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً نهار غد مع بقائها دون المعدلات العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً بخاصة في الجبال، وغائماً جُزئياً، ويتوقع هُطول زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية، قد تمتد لبعض المناطق الوُسطى. وتكون الرياح غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.