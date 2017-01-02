الحرة نيوز –

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، عقب تسلمه رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العربية التي يستضيفها الأردن نهاية آذار (مارس) المقبل، عزمه المشاركة في القمة.

وأشاد جيله خلال استقباله أمس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، الذي سلمه رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني بالإنجازات التي حققها الأردن، بقيادة جلالته، والدور الذي يقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب خلال اللقاء الذي تناول كذلك بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، عن تطلع بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيا رجال الأعمال الأردنيين لزيارة جيبوتي لتكون مركزا لوجستيا لدخول أسواق دول شرق أفريقيا.

وفي اجتماع آخر للعناني خلال زيارته لجيبوتي مع وزير المالية والاقتصاد الجيبوتي الياس موسى تداله، جرى التأكيد على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تفعيل التعاون بينهما.

وزار العناني الميناء الجديد في جيبوتي الذي سيتم افتتاحه قريبا، كما زار خط سكة الحديد الواصل بين جيبوتي وأديس أبابا.