الحرة نيوز –

ارتفع عدد المنتفعين من خدمات صندوق المعونة الوطنية للعام الماضي ليصل إلى 270353 فردا يستفيدون من المعونات الشهرية المتكررة، مقارنة مع 250 ألفا العام 2015.

وبحسب احصائيات صندوق المعونة ارتفع عدد الاسر المستفيدة من 89 ألف اسرة في العام 2015 إلى 90 ألفا العام الماضي، بواقع دعم شهري قيمته 7.2 مليون دينار شهريا، أو 86 مليون دينار سنويا.

ويعد الصندوق المظلة الأوسع لتقديم المساعدات للفقراء من الاردنيين، الذين تبلغ نسبتهم 14.4 % بحسب آخر احصائية العام 2010، لكن دراسة للبنك الدولي تقول “انه لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية للأسر الفقيرة لوصلت هذه النسبة الى 15.8 %”.

وبحسب ارقام الصندوق، فإن ثلث المنتفعين منه، هم من فئة كبار السن، وتبلغ نسب العائلات التي ترأسها امرأة والمنتفعة من الصندوق نحو 58 %، فيما تصرف المعونات الشهرية لأسر الأيتام، المصابين بالعجز الكلي الدائم، المسنين، المطلقات وأبنائهن، المعوقين والمرأة التي لا معيل لها، إذا كانت واقعة تحت خط الفقر المطلق، وثبت حاجتها للمعونة.

وتحدد المعونة للفرد المقدمة من صندوق المعونة بنحو 40 دينارا شهريا للفرد الواحد، أما الحد الاقصى للمعونة للعائلة الفقيرة المكونة من 5 أفراد وأكثر فتبلغ 180 دينارا.

ويشترط في الاسر المستفيدة من الصندوق ان تكون دون خط الفقر المدقع وان لا يكون للأسرة ممتلكات او ثروات تزيد على الحدود المبينة في هذه التعليمات، ان لا يقل الفرق بين دخل الاسرة المحتسب واستحقاقها من المعونات الشهرية الاساسية على 45 دينارا، ويستثنى من ذلك الفئات والشرائح التالية:

الأسر التي لا تقل فجوة فقرها عن 45 دينارا، اسر الايتام، الأسر التي تقطن في بيوت مستأجرة، الاسر المكونة من فردين فأقل، وتشترط التعليمات ان لا يكون للأسرة معيل ملزم قادر على الانفاق وفقاً للحدود المبينة في هذه التعليمات.

كما تشترط التزام الاسرة بشروط التعليم والحماية والرعاية الاسرية والصحية، ولا يعد من ضمن افراد الأسرة المستحقين للمعونة كل فرد غير ملتزم بها.

ويتوجب على الاسر المنتفعة الالتزام بإرسال أبنائها للمدارس وعدم التسرب منها، على ان يحسم ما نسبته 25 % من إجمالي المعونة المستحقة للأسرة عن كل فرد يثبت رسميا تسربه من المدرسة او عدم التحاقه بها عند السن القانوني المحدد لذلك، ويستثنى من ذلك غير الملتحقين بالدراسة لأسباب صحية على ان يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المختص المعتمد.

كما يشترط الالتزام ببرامج التحصين ضد الأمراض، على ان يتم حسم ما نسبته 30 % من إجمالي المعونة المستحقة للأسرة عن كل فرد فيها يثبت رسميا انه لم يلتزم ببرامج التحصين والتطعيم الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة.

وتخصص المعونات الشهرية الاساسية بحد اعلى لأربعة افراد مستحقين للمعونة في الأسرة الواحدة وبمقدار 45 دينارا شهريا للفرد الواحد.

وباستثناء “رب الأسرة الرسمي” لا يحتسب من ضمن أفراد الأسرة المستحقين للمعونات الشهرية الاساسية كل فرد لديه دخل شخصي يساوي او يزيد على مقدار المعونة المستحقة للفرد الواحد والبالغة 45 دينارا.