الحرة نيوز –

شهدت بلدة تل ارماح يوم أمس،(85 كم شرقي محافظة المفرق) ولادة حملا صغيرا بوجه له ملامح غريبة،كأول حالة تسجل من هذا النوع في محافظة المفرق.

وقال محمد الشرفات،أحد أبناء البلدة “لقد ذهلت من ملامح الحمل، تحمل تشوها خلقيا واضحا وهذا لم يحدث من قبل في هذه المنطقة وعلى الأغلب هذا يحدث بسبب الأدوية أو طبيعة الأعلاف .”

والحمل كما يبدو هو واضح في الصورة،يعاني من تشوه في منطقة الرأس و تحديدا في الفم والعيون والأنف، باستثناء الأذنين.

وقال الخبير الزراعي الدكتور محمد أبو دلبوح من المركز الوطني للبحوث الزراعية، إنه رأى الكثير من حالات التشوهات الخلقية بين حيوانات، إلا أنه لم يشهد لمثل هذه الحالة مثيلا في منطقة المفرق.

وعزا هذه الحالة إلى تحور نادر، على الأرجح، مرده التغذية غير السليمة، وافتقار علف الأم إلى فيتامين (أ).