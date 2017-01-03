الحرة نيوز –

تذهب الجهات المختصة عادة الى التقليل من شأن ظاهرة سرقة السيارات في الأردن غير أن تعامل هذه الجهات مع هذه الظاهرة على هذا النحو لايؤدي الى حل المشكلة حيث أخذت الظاهرة بالنتشار وانتقلت من مناطق ومحافظات نائية في المملكة الى مناطق حيوية في الزرقاء وغيرها

وتم سرقة باص كيا من منطقة حي الحسين في الزرقاء ولم يجد أصحاب المركبة من وسيلة سوى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم نشر بوست للباص مع رقم اللوحة

ولكن وعلى مايبدوا فأن مصير هذه المركبة التي تمت سرقتها لن يكون أفضل حالا من السيارات الأخرى التي تعرضت للسرقة فأما الاختفاء وخبر كان واما الطلب من مالكها الدفع مقابل استردادها