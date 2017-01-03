الحرة نيوز –

الراغب بشراء المخدرات والأسلحة يعرف وجهته مسبقا ،سحاب” فهي معقل تجارة الأسلحة والتجارة الممنوعة..والراغب في البحث عن ملاذ آمن يعرف مسبقا وحهته فيتوجه الى هذه المنطقة

تاريخيا تشكل سحاب مصدر قلق بالنسبة للجهات المختصة وتعتبر الى حد بعيد عصية على الاختراق بسبب التواجد الكثيف للمتنفذين هناك ومن المفارقات أن من يقودون التجارة الممنوعة هم من المتنفذين حيث يوفر هؤلاء غطاء لصغار التجار والخارجين عن القانون

ومن المفارقات أيضا أنه يتم الحديث بشكل ملفت للنظر في هذه الأيام عن خطر المخدرات واستفحالها بين الشبان والشابات وبدلا من احتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها في المناطق الساخنة يتم توجيه الجهود والمداهمات الى مناطق أو بؤر فرعية أو متأثرة

وفقدت سحاب الاثنين طفلا نتيجة وقوع اطلاق نار بين الجهات المختصة ومطلوب وذويه الذين قاموا بحمايته بدلا من المسارعة الى تسليمه والابلاغ عنه

نعم سحاب كابوس مزعج وتركها وشأنها يؤدي الى تفاقم خطورتها وانتشار الجريمة وتكديس السلاح وهذا الأمر يتعارض مع النهج العام بتحقيق الأمن وسيادة القانون فالقانون يجب أن يطبق على الجميع ويجب ملاحقة المتنفذين المتسفيدين من هذا الوضع كما يجب محاسبة أي مسؤول مقصر في عمله أو يثبت تواطؤه مع المجرمين لأن الأبرياء يدفعون الثمن ولن يكون الطفل الذي قتل أمس هو آخر الضحايا

العشائر في سحاب هي عشائر كريمة لايد لها في ذلك وترغب في القضاء على كافة الظواهر السلبية المنتشرة فيها