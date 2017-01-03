الحرة نيوز –

صرفت وزارة التنمية الاجتماعية النظر عن قيام نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء عن توزيع منحة ومساعدات للاجئين السوريين وهي عبارة عن معاطف شتوية على أبناء عشيرته .

ويحتفظ موقع الحرة بوثائق تتضمن أسماء من قاموا باستلام المعاطف الشتوية من الأشخاص المذكورين علما أن أعضاء الهيئة الادارية في اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء لم يوقعوا على قرار توزيع المساعدات حيث قام نائب رئيس الاتحاد باتخاذ القرار بشكل منفرد

ويشار الى أن نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية هو نفسه رئيس جمعية أم الصليح الخيرية والكائنة في منطقة الهاشمية في الزرقاء .