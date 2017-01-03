الحرة نيوز –

نفذ عشرات المعلمين وقفة احتجاجية، بحضور نائب نقيب المعلمين الأردنيين الأستاذ ابراهيم شبانة وأعضاء من النقابة، أمام مديرية تربية الزرقاء الأولى، اليوم الثلاثاء، رفضا منهم لإلغاء تكليف 55 معلما من معلمي الزرقاء الأولى من المراقبة داخل قاعات الثانوية العامة في تربية لواء الجامعة.

وجاءت الوقفة بعد أن باشر المعلمون العمل كما جرت العادة لاجراءات المراقبة على امتحانات الثانوية، من أداء للقسم وترتيب للقاعات على مدار يومين متتاليين وإلصاق أرقام الجلوس على المقاعد، ليتفاجأوا بإلغاء تكليفهم بناء على طلب مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور محمد الوحيدي، بحسب ما أكده مدير تربية لواء الجامعة.

وتفاجأ المعلمون من مغادرة الوحيدي، دون أن يستمع للمعلمين المعتصمين، ودون مراعاة أدنى معايير الاحترام والتقدير لجهود المعلمين.

ورفع المعلمون شعارات طالبت باعتذار رسمي من الوحيدي، على خلفية طرده لعدد من المعلمين واستدعاءه رجال الأمن يوم أمس، في خطوة منه لإخراج المعلمين من المديرية بسبب مطالبتهم بتبرير إلغاء تكليفهم بعد مباشرتهم العمل.

وكان نائب نقيب المعلمين الأردنيين الأستاذ ابراهيم شبانة، والناطق الإعلامي باسم النقابة الدكتور أحمد الحجايا، قد راجعا يوم أمس الإثنين وزارة التربية والتعليم للوقوف على أسباب إلغاء تكليف المعلمين، وطالبوا بضرورة العدول عن القرار، إلا أن الوزارة رفضت التدخل وتركت القرار لمديري التربية دون أي سبب مقنع.

يذكر أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام امتحانات الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام الحالي 2017، حيث توجه صباح اليوم نحو 88 ألف طالب إلى قاعات الامتحان.